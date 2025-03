Hacer teatro es estar vivo: Moisés; presentará una obra el 30 de marzo en el Teatro de Puebla

El teatro, en palabras de Moisés Muñoz Campos, es una experiencia de vida. “Hacer teatro para mí es estar vivo. Es poder compartirme, sentirme vulnerable y estar en un estado que no te permites en la vida cotidiana”, resume el actor sobre lo que significa para él pisar un escenario.

Con esta filosofía, Moisés se prepara para protagonizar la obra Bernardo alza la cabeza, mira al cielo, empaca sus maletas pero no se va, que se presentará el próximo 30 de marzo a las 12 horas en el Teatro de la ciudad de Puebla, como parte del programa Maratón de Teatro en el Teatro en el marco del Día Mundial del Teatro.

La obra, escrita y dirigida por José Luis Cruz Bueno, es un unipersonal en el que Muñoz Campos estará solo en escena, valiéndose únicamente de su cuerpo, su voz y el trabajo físico para dar vida a Bernardo. “Es la primera vez que me presento solo en este teatro, lo que representa un reto enorme para mí. Pero también es una oportunidad para conectar de manera más íntima con el público”, comentó el actor.

La historia gira en torno a Bernardo, un hombre que, al conocer a una nueva persona, se ve obligado a cuestionar su vida, sus relaciones y las decisiones que ha tomado hasta ese momento. “Bernardo se enfrenta a las heridas de una relación pasada que no lo ha dejado avanzar. Es una crítica a los constructos de la masculinidad y a las conductas que hemos aprendido sobre cómo debe comportarse un hombre”, explica.

La obra aborda estas reflexiones desde la comedia, utilizando el humor como herramienta para generar empatía y reflexión en el espectador. “Es una obra divertida, pero también tiene esos puntos de quiebre donde el público se identifica y se cuestiona. Quiero que la gente ría, pero también que salga con preguntas sobre ellos mismos”, añade.

Muñoz Campos destaca que la oportunidad de presentarse en el Día Mundial del Teatro tiene un significado especial para él. “No hay mejor manera de celebrar el teatro que haciéndolo. Ser parte de este circuito, en un espacio tan importante, es un honor y una oportunidad para compartir mi trabajo con el público de Puebla y que acudan de Tlaxcala”, afirma.

El actor reconoce que llevar un unipersonal implica una gran responsabilidad. “Todo depende de mí: la energía, el ritmo, la conexión con el público. Pero también es muy liberador porque me permite explorar todas las posibilidades que ofrece el escenario”.

Sobre la experiencia de interpretar a Bernardo, Muñoz Campos destaca que la obra invita a reflexionar sobre las relaciones y las dinámicas emocionales. “No es una obra que busca educar o moralizar. Es una invitación a cuestionarnos desde un lugar amable y comprensivo. Quiero que el público se divierta, pero también que se lleve algo consigo”, comenta.

Para Muñoz Campos, el teatro es más que una profesión: es una forma de vida. “He aprendido de muchas personas, he estado en muchos escenarios, y cada función es una oportunidad para crecer y aprender. Estar solo en escena es un reto, pero también una experiencia profundamente enriquecedora”, asegura.

El actor hace una invitación abierta al público de Puebla y Tlaxcala para que lo acompañen en esta función. “Sería un honor y un orgullo que me acompañen. Me gustaría ver a la gente que me ha visto crecer y desarrollarme profesionalmente. Esta obra es fresca y creo que conecta muy bien con las nuevas generaciones”, dice.

Bernardo alza la cabeza, mira al cielo, empaca sus maletas pero no se va, se presentará el 30 de marzo a las 12 horas en el Teatro de la Ciudad de Puebla, ubicado en el centro histórico, como parte de las actividades por el Día Mundial del Teatro.