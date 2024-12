Hacer cine es lo más cercano que podemos estar a los sueños: Gabriel Ahuatzi

El arte corre por las venas de Gabriel Ahuatzi Ayala. Rodeado desde niño de la obra de sus padres, los reconocidos pintores Armando Ahuatzi y Mercedes Ayala Gress, Gabriel siempre tuvo una sensibilidad especial hacia lo visual y lo creativo. Sin embargo, fue en la preparatoria donde encendió su pasión por el cine, gracias a un ejercicio escolar que, sin él saberlo, marcaría el inicio de su carrera.

Gabriel no sólo hace cine, es músico, catador de conchas de dulce en cualquier lugar que pisa y también tiene una fijación por las ballenas. Posee una sabiduría innata que esconde en carcajadas peculiares y una inocencia que hace crear desde la autenticidad de quien no busca nada más que perseguir sus sueños a través de la creatividad.

Así comenzó todo: “Mi maestra de inglés nos dejó hacer cortometrajes como tarea de fin de curso. Recuerdo la primera vez que proyectamos uno en el salón; la reacción de mis compañeros fue increíble, todos estaban emocionados”, relata Gabriel.

El siguiente paso en su vida llegó años después, cuando tomó un curso en 2013 con el maestro Francisco Vargas, director de la película El Violín. Este taller le mostró el poder del cine como lenguaje artístico y lo que él describe como “una forma liberadora de expresión”. Desde ese momento, Gabriel supo que quería contar historias a través de la cámara.

Antes de dedicarse por completo al cine, Gabriel exploró su talento musical. “Mi primer acercamiento fue cuando tenía 9 años de edad. El hermano de un amigo de mi hermano me enseñó un ejercicio básico de guitarra, y desde entonces no dejé de tocar”, recuerda.

Para Gabriel, la música no solo fue una distracción o una actividad secundaria; se convirtió en un refugio personal. “Recuerdo que, en un momento muy difícil de mi vida, cuando me sentía deprimido, la música fue lo que me ayudó a liberar todo lo que llevaba dentro. Me ayudó a encontrar paz en medio del caos”, confiesa.

Cuando llegó el momento de elegir carrera, Gabriel se inclinó inicialmente por la música. “Estudié producción musical y trompeta en la Escuela G. Martell. Pensaba que el cine era algo pretencioso, como mucha farándula. Sin embargo, mientras tocaba en bandas como Mustache y Mercado Verde Crew, también comencé a explorar más el cine”.

La vida de Gabriel cambió radicalmente al sufrir de tinnitus, una condición que afecta los oídos y provoca un sonido constante que no puede ser controlado. “Fue un golpe muy fuerte”, dice, pues los médicos le aconsejaron que dejara de tocar la trompeta. “Durante un tiempo, pensé que mi carrera musical había terminado. Pero fue en ese momento que me di cuenta de que el cine podía ser mi nueva vía de expresión”. Con la vocación en incertidumbre pero con la determinación intacta, Gabriel comenzó a dedicarse al cine con más fuerza. Finalmente, en 2017, ingresó al SAE Institute en la Ciudad de México, donde encontró la formación que buscaba.

Desde entonces todo cambió: “Recuerdo que me animé a dar el paso porque quería aprender de forma más profunda, profesionalizarme”. En su tiempo en la universidad, su pasión por la fotografía cinematográfica creció exponencialmente. “Estuve rodeado de grandes compañeros y maestros que me ayudaron a entender la importancia de la luz, la composición y la cámara en la narrativa visual”, expresa.

Aunque en la escuela tuvo que desempeñar diversos roles dentro de la producción, fue la cinematografía lo que realmente lo atrajo. “Desde niño siempre estuve rodeado de pinturas y arte visual. Mi madre y mi padre son pintores, así que la parte visual del cine siempre fue algo natural para mí”, explica. Esta formación artística de base fue clave en su carrera como director de fotografía

A lo largo de su trayectoria, Gabriel ha fotografiado 35 cortometrajes y ha trabajado con actores como Nora Velázquez y Fernando Cuautle. Su colaboración con Velázquez le valió a la actriz su primer premio Ariel, un logro que Gabriel recuerda con especial cariño.

Además, Gabriel Ahuatzi es amante del lugar que lo vio crecer. “Creo que Tlaxcala es una tierra fértil para la creatividad. Aunque aquí no hay muchas oportunidades para profesionalizarse, hay un deseo enorme de aprender. Eso me inspira a seguir creando”, asegura.

Este 2024, Gabriel celebra uno de los logros más importantes de su carrera: ser el director de fotografía de un largometraje titulado La limpieza de lo que queda, dirigido por Hugo Arrevillaga. “Fue un proyecto muy íntimo, muy bello”, comenta con emoción. “Es una historia sobre aprender a dejar ir, de limpiarnos de lo que ya no sirve. Fue una producción en la que muchos jóvenes aportaron lo mejor de sí”. El filme, actualmente en postproducción, promete ser un testimonio de la calidad del cine mexicano que se produce fuera de los grandes estudios.

En sus proyectos más recientes, Gabriel también ha experimentado con el cine documental. “Vengo de una familia de pintores, así que me he enfocado en documentar el proceso artístico de mi padre y otros artistas como Antonio Delmar”, comenta. Además, recientemente tuvo la oportunidad de grabar con el hijo del artista Fernando Botero, donde tuvo la oportunidad de conocer el mundo del artista muy de cerca.

El último trabajo de Ahuatzi es un video musical con las cantantes Mar de Torres y Jonu. “Fue un trabajo muy cercano a mi tierra y a mi gente. La colaboración con artistas locales siempre tiene un toque especial”, afirma Gabriel. A pesar de su éxito y la creciente demanda de su trabajo, Ahuatzi sigue manteniendo los pies en la tierra, comprometido con su pasión por el cine y su amor por la música.

Gabriel Ahuatzi se muestra entusiasmado por explorar nuevas oportunidades en su futuro profesional. “Me gustaría mucho explorar la realización de videos musicales tanto a nivel Tlaxcala como en cualquier otra parte de México o donde me inviten”, comparte.

Además, destaca su deseo de fotografiar un largometraje y también ser director y guionista, un proceso que considera especialmente enriquecedor. “Es como tener un hijo”, menciona y señala que el cine requiere un gran compromiso de tiempo y energía. En este tipo de proyectos, Ahuatzi destaca la importancia de la comunidad que se forma en el rodaje: “Haces una familia con el equipo, es muy bello”, subraya.

Para aquellos que desean profesionalizarse en el cine en Tlaxcala, Gabriel aconseja aprovechar los recursos disponibles, como las plataformas de aprendizaje en línea: “Yo sigo aprendiendo de YouTube”, menciona. Además, enfatiza la relevancia de estar atentos a las convocatorias y cursos que surgen, ya que algunos de estos pueden ser una gran oportunidad, como lo fue para él.

Destaca el crecimiento del cine en los estados vecinos, especialmente Puebla, que ha visto un auge en la oferta educativa y la producción cinematográfica. Ahuatzi también subraya la importancia de regresar a la tierra natal para contribuir a la industria local. Por lo que invita a no temer cometer errores y a aprender de ellos. “Dense el permiso de hacerlo, y no hagan cine pensando solo en festivales”, consciente de que como todo arte debe nacer de una necesidad personal.

Por último, Ahuatzi reflexiona sobre la magia del cine al afirmar: “A mí me gusta mucho pensar que el hacer cine es lo más cercano que podemos estar a los sueños. Cuando soñamos ya sea que sea algo de nuestra vida o no, pues es como la mente libre y algo muy bello del cine, es que con eso siento yo que con el cine podemos acercarnos a todo eso que nos imaginamos”. Con estas palabras, captura la esencia de cómo el cine no solo refleja la realidad, sino que también permite explorar lo más profundo de nuestra imaginación y emociones.