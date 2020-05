Habría en Tlaxcala hasta 3 mil personas contagiadas por Covid-19 a la fecha, advierte Sesa

De acuerdo con el número de casos confirmados con Covid-19 –que hasta ayer martes sumaban 288–, en Tlaxcala existirían por lo menos 3 mil personas contagiadas en todo el territorio estatal, aunque la mayoría no forma parte del registro que lleva a cabo la Secretaría de Salud (Sesa) ya sea porque tiene o presentó síntomas leves y no buscaron atención médica en espacios públicos o particulares o acudieron y no se le catalogó como contagio por coronavirus.

Unos más están pasando o pasaron la enfermedad en sus hogares porque su sintomatología fue leve y están tomando o tomaron algún remedio, mientras que otro porcentaje está por despertar síntomas.

Ante ello, el titular de la Sesa, René Lima Morales reforzó el llamado a la población tlaxcalteca a cumplir a cabalidad las medidas de sana distancia y de higiene, pero sobre todo, permanecer en sus hogares si no tienen necesidad de salir, pues en un estado con un millón 300 mil habitantes, que existan 3 mil personas contagiadas hace muy alta la probabilidad de encontrarse con uno en cualquiera de los 60 municipios del estado.

Estimó que de los 3 mil posibles contagios, se calcula que el 10 por ciento requerirá atención médica y de estos, entre el 10 y el 15 por ciento atención de terapia.

En este sentido, alertó que apenas inicia la etapa más complicada de la pandemia en la entidad, la cual podría prolongarse hasta el próximo 19 de mayo, lo que implica un mayor número de contagios, de pacientes que requerirán ser hospitalizados por presentar cuadros graves de la enfermedad y de fallecimientos.

De hecho, y en concordancia con la proyección de las autoridades federales sobre el reinicio de las actividades a partir del 1 de junio próximo, Lima Morales consideró que esa posibilidad aún no está definida, pues depende de que la población en general siga cumpliendo con la Jornada Nacional de la Sana Distancia, entre otros factores.

Este miércoles, el titular de la Sesa ofreció una rueda de prensa en el Salón Tlaxcala del Centro Expositor de la capital del estado para presentar el balance de la contingencia sanitaria contra el Covid-19 y de las acciones de prevención de contagios y de atención a las personas enfermas que se llevan a cabo.

Hasta la fecha, abundó, se han presentado más de mil 566 solicitudes de servicio médico por algún problema respiratorio en espacios de la Sesa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De ese número, hasta el pasado martes se tenía un registro de 288 contagios acumulados, cerca de 331 personas que están a la espera del resultado de la prueba de Covid-19, 51 defunciones, 73 recuperados y 947 negativos. Refirió que el rango de edad de los 41 a 65 años o hasta los 70 años es donde se presentan más decesos, “lo cual es preocupante”, pues entre ellos se encuentra la población económicamente activa.

Informó que de los 51 fallecidos, 47 por ciento padecía diabetes; 39 por ciento, hipertensión, y el 37 por ciento, obesidad, pero algunos pacientes presentaron diabetes e hipertensión, diabetes y obesidad, y diabetes, hipertensión y obesidad.

Con base a estas estadísticas, Lima Morales advirtió que “estamos iniciando la etapa de ascensos de casos, donde vamos a tener mucha más demandas hospitalaria y, seguramente y muy lamentablemente, más defunciones”. Aclaró que uso de caretas y cubrebocas no es un permiso para salir a la calle, sino que el distanciamiento social sigue siendo la medida más importante en este momento para lograr mitigar el número de defunciones, ni siquiera la incidencia de contagios.

“Estimamos, por el número de positivos (confirmados) que tenemos más de 3 mil contagios en este momento (…), esto quiere decir que en un estado donde tenemos poco más de un millón 300 mil habitantes, tener 3 mil infectados, la probabilidad de encontrarnos con uno es muy alta. Es decir, que el virus ya está circulando en todo el estado”.

Si bien Lima Morales observó que la mayor incidencia de contagios se ha presentado en los municipios con más densidad poblacional, como Tlaxcala capital –donde se han registrado 48 casos–, Apizaco, Huamantla, Calpulalpan y Chiuatempan, la posibilidad de que en las 60 Comunas exista por lo menos un caso es alta.

Informó que a la fecha, las brigadas “Cuídate” han visitado a 900 personas –de una meta de más de 3 mil– que padecen enfermedades crónico degenerativas.

El titular de la Sesa fue muy insistente en el llamado a la población a mantener el distanciamiento social y evitar reuniones, sobre todo ante la cercanía del día de la madre, el próximo 10 de mayo, para lo cual recomendó celebrar a través de llamadas telefónicas o enlaces vía internet.

Respecto de los servicios hospitalarios, Lima Morales aseguró que entre la Sesa, IMSS e ISSSTE cuentan con una capacidad de 141 camas disponibles en el estado, las cuales son suficientes para enfrentar la demanda, si bien esto dependerá de “si cumplen las medidas de distanciamiento, porque muchos de los 3 mil contagiados ya están en resolución o resueltos”.

En cuanto a personal médico, Lima Morales comentó que la Sesa cuenta con poco menos de 5 mil trabajadores distribuidos en los 12 hospitales, centros de salud, oficinas centrales y los nosocomios de Natívitas y San Pablo del Monte que fueron reconvertidos para atender los casos de Covid-19. Descartó, por el momento, que el Hospital General de Tlaxcala sea reconvertido para ese fin.

También cuentan con los ventiladores necesarios para los casos que lo requieran, aunque observó que el buen funcionamiento de esta tecnología requiere un equipo multidisciplinario integrado por enfermeras, un médico especialista, quien dé seguimiento y quien incluso haga labores de limpieza en el interior y exterior “y contar con ese equipo no es fácil”.

Asimismo, dijo que las autoridades tienen conocimiento de que hasta la fecha hay 11 tlaxcaltecas fallecidos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, y cuyo traslado está en trámite.

En cuanto a la posibilidad del reinicio de las actividades en el mes de junio próximo, comentó que el Consejo Estatal de Salud abordó el tema “y es muy dinámico, porque dependerá mucho de las medidas que tengamos en este momento, el número de casos que se vayan presentando, e incluso, cómo se encuentre nuestra sociedad, por las pérdidas de vidas. Seguramente, por modelo matemático nos apegaremos a muchos lineamientos, sin embargo, es un poco acelerado comentar una fecha específica”.