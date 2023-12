Habló rector de la UATx sobre reglas de la argumentación jurídica

Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), dictó la conferencia magistral intitulada “Reglas de la argumentación jurídica”, ante estudiantes de licenciatura, como parte del ciclo de conferencias 2023.

En esta actividad, realizada en el auditorio de la Escuela de Argumentación Jurídica de Tlaxcala, Rodolfo Antonio Pérez Ramón, director de la institución, dijo que este tipo de foros académicos dan oportunidad a que los estudiantes actualicen sus conocimientos y se adentren en este ámbito de la ciencia jurídica y en otros tópicos que son de interés para su formación profesional.

En su disertación, el rector de la UATx sostuvo que la aplicación de las normas jurídicas no es una subsunción lógica, debido a que hay casos problemáticos y difíciles que no pueden ser vistos desde la vaguedad del lenguaje jurídico, la posibilidad del conflicto de normas y la regulación jurídica, de ahí que hoy en día el derecho ha cambiado y el abogado ya no solo es el intérprete de la ley, sino es el ponderador de los principios, lo cual lleva a este profesional al ejercicio pleno de ambos conceptos.

Indicó que las reglas de la argumentación deben entenderse como el procedimiento que lleva una sentencia judicial, toda vez que la argumentación jurídica se centra en las determinaciones de los jueces, lo cual se complementa con el actuar de los legisladores y los políticos, de ahí que se le pide al juez que su decisión sea correcta y justificable a partir de las normas.

Precisó que se requiere que estas reglas sean adecuables a las sentencias judiciales y reúnan los requisitos necesarios de la teoría estándar de la argumentación. Expuso que en los juicios orales que se realizan en la actualidad se aplica la argumentación a la luz de los sistemas contradictorios y adversariales.

Recalcó que en las últimas tres décadas el derecho ha cambiado en su naturaleza, estructura, ciencia y método, lo que lleva a estos profesionales a estudiar de manera conjunta al derecho y a la moral, porque se interpreta la ley y se ponderan los valores, lo cual se conoce como la moralización del derecho.