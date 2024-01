HABLAR DE IGUALDAD, UNA TONTERÍA

Hablar de igualdad “es una tontería”, afirma el líder vitalicio del grupo Carso, al participar en el seminario Perspectivas Económicas 2024 del ITAM. “No se trata de igualdad, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar e igualdad de oportunidades y de seguridades”.

¿Igualdad de qué? Amartya Sean responde desde una mirada económica y de justicia utilitarista, del total de utilidad y rawlsiana, que sirven de base para su propia propuesta: igualdad de capacidad.

La pregunta es necesaria porque existen muchos tipos de igualdad que son parte de la vida que tienen las personas que viven hoy en cualquier parte del mundo. Todos son iguales ante la ley. Los derechos humanos son una forma de igualdad.

Salvo este tipo de igualdad, todo mundo reconoce que en la sociedad humana no existe nada igual, de ahí que el punto de partida de las relaciones esté determinado por la diversidad: sexual, étnica, religiosa, lingüística, socioeconómica, etc., etc.

--

En 1990, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece como principio que la mayor riqueza de una sociedad es su gente y no lo que produce o con lo que produce: fábricas y mercancías.

Amartya Sen propone la “igualdad de capacidad básica” como “guía parcial a la porción del bien moral que se ocupa de la igualdad”. Lo que se traduce como aquello que puede hacer y ser una persona en el ejercicio de su libertad con oportunidades sociales.

El señor Slim debería ser más generoso y hacer que esa tontería se convierta en una obligación del Estado para crear oportunidades sociales para todos los mexicanos y no solo para los hombres más ricos del país.

. . .

Cuyas riquezas se han hecho al amparo, contubernio o cooperación del Estado.