Ha sido ocupado menos del 10% de los lugares extraordinarios para bachillerato: SEPE

De la convocatoria extraordinaria de ingreso a Educación Media Superior para el ciclo lectivo 2025–2026 se ha cubierto menos del 10 por ciento de los más de 3 mil 500 lugares disponibles, informó la directora de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (SEPE–USET), Sandra Morelos Arellano.

La funcionaria precisó que de los 3 mil 556 lugares ofertados en esta etapa sólo “se ha cubierto menos del 10 por ciento”. Pese a la baja respuesta, reiteró que aún hay espacios en todos los subsistemas y planteles. “Ahí sigue la oferta académica en todos los planteles y sí hay buenos lugares disponibles”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que en el CBTIS 303 de Xiloxoxtla todavía hay cupo en especialidades como Laboratorio Clínico, Enfermería e Inteligencia Artificial.

La convocatoria extraordinaria permanecerá abierta hasta agotar los espacios, aunque oficialmente concluye a finales de este mes. “La vamos a tener abierta para agotar todo lo que se pueda y que se sigan animando”, indicó.

Morelos Arellano recordó que la instrucción del secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, es que “nadie se quede afuera, nadie se quede sin estudiar”. Asimismo, estimó que algunos aspirantes podrían decidirse en el último momento, evaluando opciones y ubicaciones de planteles antes de inscribirse.

Por ello, indicó que la plataforma y la convocatoria seguirán disponibles para que consulten la oferta educativa.

“Hay espacios disponibles en todos los subsistemas, en CBTIS, CBTAS, CEBES. Que entren a la plataforma, que vean cómo está la convocatoria extraordinaria y ahí conozcan la oferta académica disponible”, expresó.

Morelos Arellano comentó que, en algunos casos, los aspirantes buscan planteles más cercanos a su domicilio, pero recalcó que las especialidades son las mismas en distintas sedes. “A lo mejor muchos quisieron entrar al CBTIS 03, pero ya no hay espacio. Sin embargo, en otros planteles se imparten las mismas especialidades”, mencionó.

Actualmente, la distribución de lugares por subsistema es: DGETI, 388; DGETAyCM, 180; Conalep, 120; Cobat, mil 074; Cecyte, 931; Emsad, 455; y CEBES, 408.

“Invito a los jóvenes y señoritas a que no se queden sin estudiar. Hay lugares en todos los subsistemas; sólo es cuestión de decidirse y aprovechar la oportunidad”, puntualizó.

