Lunes, agosto 11, 2025
Ha colocado Fonacot 231.5 mdp en lo que va del presente año en Tlaxcala: Del Muro

José Carlos Avendaño

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) aprobó de enero al 8 de agosto de 2025 un total de 8 mil 420 créditos por un monto de 231 millones 525 mil 537.82 pesos en Tlaxcala, como resultado de la labor de promoción que se ha realizado en los centros laborales.

Lo anterior lo dio a conocer la directora estatal de Fonacot en Puebla, Veracruz y Tlaxcala, Susana del Muro Jaime, quien especificó que julio y agosto son meses importantes en cuanto a la colocación de créditos por las graduaciones y el regreso a clases.

“En julio cubrimos la meta y en agosto llevamos un avance muy importante de 8.6 por ciento de crecimiento en el número de créditos comparado del 1 al 8 de agosto de 2025 con el mismo periodo de 2024, mientras que el ticket promedio ha aumentado 20.82 por ciento. Eso nos refleja que nos conocen más personas y cada vez más nos están eligiendo por seguir siendo el crédito en efectivo con la tasa de interés más baja en el mercado y nuestros intereses son mensuales, no anuales, y ahí marca una diferencia grande”, expuso.

La meta prevista para este año es colocar 346 millones 862 mil 376.89 pesos en Tlaxcala este año.

Del Muro Jaime comentó que los trabajadores recurren en mayor medida a los créditos de Fonacot para cubrir gastos por temas de salud, apoyo para la canasta básica o vestido, o bien para cubrir tarjetas de crédito o financiamiento en tiendas comerciales con abonos muy pequeños.

“En Tlaxcala, el trabajo de promoción ha sido muy extenso con la nueva coordinadora que es la licenciada Karla Caravallo, quien no para de hacer una promoción mínima por semana. Eso nos ha ayudado mucho a tocar puertas para recordarles a los trabajadores que su centro laboral les ofrece una prestación adicional que es el crédito Fonacot”, refirió.

Apuntó que dos veces al mes se envían mensajes de texto a los teléfonos celulares de todos los trabajadores que están en condiciones de renovar su crédito o los que ya lo liquidaron para que contraten uno nuevo.

“Esta campaña ha funcionado para que cuando el trabajador requiera un apoyo económico, tenga en mente que cuenta con la prestación del préstamo Fonacot”, asentó.

Susana del Muro puntualizó que los 231.5 millones de pesos colocados en el presente año representan 3 por ciento más de lo proyectado para este periodo en la entidad tlaxcalteca, por lo que espera que al cierre de este ejercicio fiscal se cumplan la meta en cuanto a capital prestado a los derechohabientes.

