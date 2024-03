Guillermo Kahlo retrata la eternidad del tiempo a través de las caras

“El mejor maestro es el tiempo, es tu vida, es cómo entiendes el mundo”, así lo expresa el fotógrafo mexicano y sobrino nieto de la afamada Frida Kahlo, Guillermo Kahlo, en entrevista con La Jornada de Oriente.

En su primera visita por Tlaxcala, Guillermo Kahlo reflexiona sobre el papel que ha jugado la fotografía en su vida y las razones por las que decidió dedicarse a esta rama del arte con un enfoque especial en los retratos.

Con gran nostalgia en su mirada, Kahlo recuerda el tiempo que pasó en Alemania, evento clave en el que comenzó a tomar fotografías con una cámara de juguete, principalmente de habitaciones y edificios que disfrutaba admirar.

Pero incluso antes, rememora el fotógrafo, solía explorar el sótano de su hogar al que invitaba a sus amigos, los colocaba junto a la ventana y disfrutaba de ver los juegos de luces y sombras, la combinación de iluminación y oscuridad en los rostros.

- Advertisement -

En ese sentido, reconoce que la fotografía es una admiración del efecto que tienen las luces y las sombras sobre las personas y lugares. “El primer impacto con la fotografía fue con la luz misma, fue ver cómo cambiaban los espacios, las casas. La casa donde vivíamos es una atmósfera después de la lluvia o en el atardecer por cómo iba recorriendo el sol y eso fue lo primero que me fascinó”.

La fotografía, comenta, contiene los cambios que sufre el mundo, los eventos extremos de la historia de la humanidad como son la guerra y el amor, lo que convierte este arte en un importante y maravilloso legado.

Desde el Palacio de Cultura en la capital tlaxcalteca, sede de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, el artista destaca que desde su juventud se sintió encantado por la fotografía, con un especial gusto por el retrato.

- Advertisement -

“A mí me encantó el retrato porque pienso que conocemos el mundo a través de las caras”, destaca Kahlo.

Este encanto particular por el retrato, considera, está ligado a su temperamento que es una mezcla de su gusto por salir a las calles y la necesidad de mantenerse en su hogar por el contexto en el que vivía. De ahí que disfrute de los espacios cerrados y las conversaciones con las personas.

“Me gusta platicar con la gente, me gusta profundizar en las conversaciones. Creo que es un temperamento lo que me fue llevando poco a poco y más y más hacia el retrato”.

Al recorrer las calles y viajar en metro, cuenta Kahlo, acostumbra mirar a la gente, sus rostros y maneras de relacionarse, las discrepancias que tienen y la dinámica que mantienen los hogares, su forma de ser.

Ante lo que comparte, como otra de las primeras experiencias que lo marcaron en la fotografía, cuando se encontró con un vagabundo durante su infancia, quien vivía fuera de la civilización y nunca había visitado una peluquería, su aspecto lo marcó de manera profunda y lo inclinó más hacia el retrato.

“Fíjate que durante muchos años yo me dediqué a llevar a las personas que encontraba en la calle a un estudio” como una forma de crítica social al no encontrarse en la misma vertiente social que el resto, alejados de la tecnología y la moda. “Van creando su propio rostro, ¿sabes? Y son rostros que te sugieren una atemporalidad”.

Sentido en el que sincera que los seres humanos viven en el mismo proceso sin importar la época en la que se encuentren, lo que es posible identificar por medio de los retratos fotográficos que, sostiene, demuestran lo parecidos que son hombres y mujeres a pesar de pertenecer a diferentes temporalidades.

“Un retrato tiene que ser eternidad del tiempo, de nuestro pasado, presente y futuro”, reflexiona.

Lo que remarca el papel que juega el tiempo en las personas, la búsqueda de la juventud eterna, el temor al paso de los años y los esfuerzos por asimilar la importancia de este proceso para crecer y crear relaciones con los demás.

“Creo que la temporalidad es la posibilidad de tener conocimiento, de alcanzar sabiduría, de crear buenas relaciones profundas, pero es lo que más nos aterra. Al ser humano le aterra su mejor amigo que es el tiempo”.

Con el pasar de los años y el alcance de logros, trascendencia, logros artísticos, libros escritos y la familia, comparte, se pierde el miedo al paso del tiempo, y la conciencia del mismo, orilla a las personas a pensar cómo mejorar la comunicación y contar mejores historias.

Al profundizar sobre su proceso creativo, Guillermo Kahlo reflexiona que el principal reto que enfrenta es hacer que sus obras no parezcan fotografías o actores recreando un personaje, aunque eso involucre comenzar de nuevo y hacer cambios en el trabajo realizado.

Por ello, expone que aquello que el artista ha visto y resguarda en su memoria profunda es lo que lo inspira, así como aquello que desconoce y se encuentra escondido en su subconsciente y su sensibilidad.

De manera que el arte, apunta, es la intersección entre lo que se entiende y es familiar, y aquello que se desconoce, la sensación que debe guiar al creador para hallar lo que quiere expresar sin pensar demasiado en ello; “porque cuando piensas en algo mucho, cuando lo escribes y le das mil vueltas, las cosas no llegan”.

Pues, al final, la fotografía es un arte abstracto que simplifica el mundo, quita lo que sobra y simplifica la historia que se quiere contar a través de ella, simplificar lo que se quiere contar y resumir años en un solo fragmento.

“Hay que permitirle a tu mente, a tu mundo consciente, que salga y dejarlo fluir”.

Además, el trabajo en un estudio le ha permitido explorar la naturaleza de las personas que retrata lejos de los aspectos que los hacen sentir cómodos y que ocultan su verdadera identidad, pues si bien el arte no es la verdad, sí tiene contenidos de verdad y debe encontrar cómo plasmar esos aspectos.

“Se trata de ser una especie entre psicólogo y filósofo, captas a la gente y se cancela el alma. Puedes tener esa sensibilidad, pero es más difícil en realidad plasmarla”.

Aunque en ocasiones puede ser difícil profundizar en la identidad de las personas y plasmarla con sensibilidad, Kahlo sostiene que trabajar con ellos “es fascinante. Me han dicho que a las personas famosas las humanizo, las regreso a su condición, y a los seres humanos anónimos los vuelvo famosos”.

Para lograr esto, Kahlo procura conectar con las personas a las que retrata al buscar el aspecto absolutamente legítimo en ellas al preguntar sobre sus vidas y conectar con ellas y su identidad de manera profunda.

Sobre lo que destaca que las personas son la consecuencia de aquellos que las rodean y de sus familias. Por lo que la identidad es el resultado de un doble juego en el que el ser humano es único “porque nadie se parece a nadie”, pero a la vez las personas se parecen entre sí, a sus familias, a su género, a su nacionalidad.

“Cuando veo a las personas, siempre son las mismas, pero siempre fascinantes. Por eso hago retratos, todos entendemos el mundo a través de los rostros, de nuestro propio rostro sin duda”, ante lo que recordó que su tía abuela Frida Kahlo abordó el autorretrato para comprender el retrato de la humanidad “sin tener que salir de su casa”.

Lo más repetitivo en los retratos es la fisionomía, insiste, lo que jamás se terminará de abordar, ya que no se trata de algo estático, pues cada día las personas amanecen siendo diferentes a quien eran la noche anterior.

Es así que, al hacer un retrato, Kahlo busca conectar y conocer a las personas que va a fotografiar para reconocer el aspecto de su identidad que desea plasmar.

“Aquello que está más allá de todo prejuicio, incluso de la idea de lo que es bello, que cambia con los años y de un lugar a otro. Lo que yo aprendí al hacer retratos es a correr riesgos”.

Otro de los retos que enfrenta al realizar un retrato es el miedo de las personas a sí mismos, a ser juzgados sobre el talento y la idea de la belleza. “La belleza siempre duele, porque la alcanzas, porque no la tienes, porque la pierdes. Una mujer extraordinariamente bella sufre al serlo. Lo que nos duele es la idea de la belleza, igual que nos duele la idea de nosotros mismos, la idea de la vejez”.

Durante el mes de abril, el estado de Tlaxcala recibirá las obras de Guillermo Kahlo, en el Palacio de Cultura, que tendrá un enfoque especial en el papel de la mujer como una representación de las diosas prehispánicas, lo que se muestra como un homenaje a la feminidad y el sentido de la belleza en esta mitología.

Con aspectos como la maternidad, las singularidades de la corporalidad femenina, los ritos de la fertilidad, la vinculación con los ciclos de la luna y las fuerzas de creación y destrucción, la exposición “Deidad” de Guillermo Kahlo explora la belleza desde la visión de la mitología indígena.

“Trabajamos sobre la mitología, sobre el arco prehispánico. Esta parte de estudiar a las deidades prehispánicas a través de la mirada de las mujeres”.

Por lo que señala su postura de que es posible comprender el mundo de los hombres a través del mundo de las mujeres; de manera que esta exposición contendrá retratos con un enfoque en la mitología prehispánica, en los saberes y en la personalidad individual.

Bajo este concepto y al encontrarnos en un año electoral en el que se destaca la participación de las mujeres, se buscará incluir un retrato de cada una de las candidatas presidenciales para que forme parte de la exposición de Tlaxcala.

Misma que será el punto de partido para un recorrido por Barcelona y París tras ser presentada en el Palacio de Cultura.

Finalmente, como un mensaje para las generaciones más jóvenes que desean dedicarse a la fotografía, en cualquiera de sus ramas, Guillermo Kahlo comparte que el arte es algo que implica entrega, compromiso y continuo descubrimiento.

“Yo creo que la fotografía es una pasión. Me gusta jugar con ella, me gusta el mundo de la fotografía, de aquí soy, me encanta y realmente nunca me arrepentiré”, concluye.