Grupos musicales para los 500 años de Tlaxcala costaron 10 millones: Secretaría de Cultura

La titular de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez Villeda informó que el costo de los grupos musicales que se presentarán en conciertos gratuitos durante la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad asciende a 10 millones de pesos.

- Anuncio -

Durante el diálogo circular con medios de comunicación, la funcionaria explicó que la inversión permitirá ofrecer espectáculos musicales sin costo para el público, como parte del programa de festejos que se extenderá hasta el próximo 14 de octubre.

“De los grupos musicales deben ser cerca de 10 millones de pesos lo que se ha invertido para que tengamos conciertos prácticamente todos los días”, declaró Álvarez Villeda.

La funcionaria detalló que los conciertos iniciarán el 3 de octubre y concluirán el día 14, con presentaciones en la Plaza de la Constitución. “Estamos teniendo un concierto diario y son cerca de 10 millones de pesos lo que se ha invertido para que sean completamente gratuitos estos conciertos”, subrayó.

- Advertisement -

Además, enfatizó que el costo de las demás actividades será cubierto por diferentes dependencias estatales que colaboraron en coordinación con la Secretaría de Cultura. La programación contempla agrupaciones locales.

“Nos llena de mucho orgullo que para la inauguración contaremos con el gran Jorge Domínguez, que ha sido una figura relevante en la escena musical y que es de aquí de Tlaxcala. Y el día 14 vamos a cerrar con precisamente Los Dukes, de Apizaco”, señaló.

Además de los espectáculos musicales, la secretaria presentó un panorama general de las más de 120 actividades que se llevarán a cabo en el marco de la conmemoración de los 500 años de la ciudad de Tlaxcala. “La conmemoración de los 500 años con más de 120 actividades. Les quiero comentar que algunas de ellas fueron gestión, otras también se están haciendo con los presupuestos de las dependencias”, precisó Álvarez Villeda.

- Advertisement -

Entre los eventos destaca la sesión solemne del Congreso local para inscribir en letras doradas la leyenda Tlaxcala 500 años haciendo historia, la entrega de la Presea Tlaxcala, el encuentro de ciudades hermanas, así como el sorteo magno de la Lotería Nacional con un billete conmemorativo.

La funcionaria también resaltó la primera edición del Festival Internacional Tlaxcallan, que reunirá danza, música, presentaciones de realidad aumentada y expresiones comunitarias.

“Nos interesa sobre todo combinar tradición con innovación en este festival. Esa es precisamente la esencia del Festival Tlaxcallan”, expresó.

En el plano cultural, Álvarez Villeda anunció el estreno de un documental sobre las 400 familias, realizado por la Coordinación de Radio Cine y Televisión (Coracyt), que será exhibido en la sala de cine Miguel N. Lira y posteriormente en cadenas de televisión pública nacional como Canal 22 y Canal 11.

El programa también contempla el Festival Internacional de la Cultura Circense, muestras gastronómicas en colaboración con el DIF estatal, bailes folclóricos, camadas, actividades académicas y deportivas, además de espacios lúdicos dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

“Así hemos ido trabajando en distintas actividades, por ejemplo, el caso del Congreso Iberoamericano, eso precisamente fue una labor que está realizando la Autónoma de Tlaxcala. Y así hemos ido con cada actividad que mucho precisamente gestión y otra parte pues sí requiere una inversión como por ejemplo en el caso de los grupos musicales”, explicó.

La funcionaria concluyó señalando que todas las actividades serán gratuitas y accesibles al público. “Hemos estado trabajando para que sean accesibles a todo tipo de público, encontramos actividades académicas, de patrimonio, deportivas y comunitarias”, afirmó.