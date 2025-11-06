Miércoles, noviembre 5, 2025
Grupo rechaza apertura al diálogo en torno al proyecto de rehabilitación del Parque de la Juventud

La Redacción

El gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), anunció que mantendrá abierto el canal de diálogo para escuchar propuestas de ambientalistas, usuarios y todas las personas interesadas en conocer el proyecto de rehabilitación del Parque de la Juventud y pidió a la ciudadanía no caer en la desinformación.

Lo anterior luego de que un grupo de ciudadanos declinó la posibilidad de participar en una mesa para atender sus inquietudes en torno al Parque de la Juventud.

El grupo llegó al zócalo de Tlaxcala, donde los esperaban el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, y el secretario de Infraestructura, Eduardo Hernández Tapia, así como la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Lucero Morales Tzompa, y funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

Aquino Alvarado reiteró que los trabajos en la Ciudad de la Juventud no incluyen la tala de ningún árbol, aunado a que se contempla la plantación de más de 100 árboles, así como arbustos y otras especies de talla menor.

Por su parte, Lucero Morales Tzompa explicó que el proyecto se fundamenta en una consulta presencial realizada a 900 usuarios del parque, que en su mayoría solicitaron la rehabilitación y el mantenimiento del sitio.

El grupo se retiró del lugar pese a la disposición de diálogo de los funcionarios, quienes reiteraron que este gobierno trabaja para todas las personas, atendiendo las voces ciudadanas y priorizando las necesidades colectivas, el desarrollo sostenible y la construcción de la paz, con énfasis en el rescate y dignificación de los espacios públicos.

