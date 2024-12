“Grupo de contados de socios” de ATAH cierra accesos a la terminal de Apizaco; no quieren pagar contribuciones: Meneses

Debido a la inconformidad de “un grupo de contados socios” de la empresa Autotransportes Tlaxcala–Apizaco–Huamantla (ATAH) con la elección del nuevo Consejo de Administración, este lunes fueron bloqueados los accesos a la terminal de autobuses de Apizaco con unidades de éstos, lo cual provocó afectaciones a los usuarios que se trasladan de esta ciudad hacia Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Huamantla, Zacatlán y Chiautempan.

Ante esta situación, los integrantes del Consejo de Administración de ATAH, presidido por Darío Meneses Curiel, llamaron a los socios inconformes a que paguen sus “contribuciones” a la empresa, cuyos adeudos ascienden a más de 2 millones de pesos, para no generar retrasos en las obligaciones ante instituciones como el SAT, IMSS e Infonavit, así como para cubrir el aguinaldo a los trabajadores.

En una rueda de prensa improvisada que ofrecieron Darío Meneses Curiel, presidente del Consejo de Administración; Alfonso Hernández Fernández, secretario; Jerónimo Báez Torres, tesorero y Miguel Ángel Corona Suárez, delegado sindical de los trabajadores, el primero de ellos aclaró que el bloqueo de los accesos a la terminal no es una situación laboral, sino administrativa.

“Hay un grupo de contados socios que no quieren pagar sus contribuciones a la empresa porque no están conformes con el Consejo de Administración que ha sido electo por la sociedad de ATAH, eso les ha causado molestia y se manifiestan no pagando sus contribuciones. Es un grupo de unas cuantas personas, pues los demás socios están totalmente de acuerdo y fuimos elegidos por la mayoría”, agregó.

Indicó que el bloqueo de los accesos a la terminal, en las calles Jesús Carranza y Francisco Sarabia, entre las avenidas Cuauhtémoc y Xicohténcatl, se debió a que este lunes se les hizo el cobro de sus contribuciones y “ellos se manifiestan cerrando la terminal”.

Confió que este conflicto se resuelva en breve, pero advirtió que el Consejo de Administración no va a ceder y tiene que cobrar las contribuciones de todos los socios de la empresa, de ahí que llamó a reflexionar sobre esta conducta y a mover las unidades para que no sigan causando afectaciones a los usuarios que “son los que nos preocupan y a los más de 200 socios de la empresa.

Los que están bloqueando es minoría, son gente que ya está prácticamente que pesna que la empresa es de ellos y tiene el control y hacen esto para doblegar a la sociedad. Sin embargo, este consejo fue electo legítimamente y respaldado con más de 100 acciones en su moneto en la asamblea y no vamos a ceder sus presiones.

Lamenta que haya tomado esta decisión mala, porque aquí nada mas es que paguen sus contribuciones la ropa sucia se lava en casa.

Pero las contribuciones hacia la empresa son importantes. Se ocupa para pagar a los trabajadores y dependencias Sat, Imss e Infonavit.

Están en periodo de diciembre, de fin de año, en el que la empresa tiene que cumplir con sus obligaciones de los aguinaldos y eso afecta.

Señaló directamente a Julio Hernández, José Luis Tamayo, Javier Sosa y a otro socio de nombre Juan Fernando, de ser los inconformes y que se sienten agredidos por querer cobrarles sus contribuciones, al considerar que este Consejo de Administración “es novato e inepto”, lo cual rechazó el presidente con el argumento de que son gente de muchos años en la empresa que son socios desde sus padres.

En tanto, el delegado sindical desmintió que se trate de conflicto de los trabajadores.