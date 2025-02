La desconfianza y las dudas crecen en Tlaxcala ante el proceder del secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo; no solo en el imaginario social sino al interior de los diversos estamentos de la administración pública estatal y federal, el nombre del marino ya está en tela de juicio, aunque “gracias a dios”, tiene la confianza de la mandataria.

Y las dudas son evidentes, porque desde el arribo del capitán de Navío Infantería de Marina Diplomado de Estado Mayor a Tlaxcala, en agosto del año 2023, el crecimiento en la percepción de inseguridad y de delitos de alto impacto, como la existencia del crimen organizado y las imputaciones hechas por actos presumibles de corrupción, extorsión y hasta de delincuencia a su personal cercano, son la constante. Pero hay que dar “gracias a dios” porque las cosas podrían estar peores.

Muestra de lo anterior, la semana pasada, elementos de seguridad federales desmantelaron dos narco laboratorios en Tlaxcala de una célula delictiva del Cártel del Pacífico, que se dedicaba a la producción de la droga cristal.

En esta ocasión, como en otras cinco más, ocurridas casualmente en el periodo en que Perea Marrufo está al frente de la seguridad de los tlaxcaltecas, tuvieron que llegar la Marina y la FGR a hacer frente a la delincuencia organizada, esa que, “gracias a dios”, no existe a la vista de las autoridades estatales. La Federación prefirió no avisarle al funcionario estatal; al parecer no le tienen nada de confianza.

La duda y desconfianza en torno a él se potencializa cuando se conoce, por el gobierno federal, que en ese narco laboratorio se producía a la semana, con maquinaria y equipo especial, aproximadamente 400 kilos de cristal. Todo eso nunca fue visto por el secretario de Seguridad ni por las cámaras de videovigilancia, esas que encuentran vacas.

La duda y desconfianza se hace más grande cuando se dice desconocer de esos actos delictivos, pero se asegura que esas actividades no dañan a la entidad, porque “gracias a dios”, toda esa droga sintética no paraba en manos de los tlaxcaltecas, ya que toda era vendida a gente de Puebla.

La duda y desconfianza hacia el secretario de Seguridad es cada vez más grande entre sus compañeros integrantes del gabinete, aunque para Perea Marrufo, “gracias a dios”, todavía tiene la confianza de la gobernadora.