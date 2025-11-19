Godoy: Tlaxcala tiene propuestas y experiencia de la lucha por la democracia electoral; la reforma no surgirá de unos cuantos escritorios, afirma

En Tlaxcala “hay propuestas y experiencia de la lucha por la democracia electoral”, aseveró Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo federal, quien sostuvo que no hay un proyecto presidencial para la reforma en esta materia ni saldrá de unos cuantos escritorios.

La también integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezó la audiencia pública para la reforma electoral, efectuada en el Teatro Xicohténcatl, con la asistencia de funcionarios públicos estatales y electorales; alcaldes, legisladores, académicos, magistrados y algunos liderazgos partidistas.

Repasó que la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo nombró a esta Comisión para platicar en torno a este tema y aseguró que “no hay un un proyecto sobre el cual ella nos dijo, vayan y cosúltenlo, lo que sí, hay una gran oportunidad histórica de continuar transformando, como hemos venido transformando muchas áreas, muchos aspectos de la vida nacional”.

Agregó que ahora se está ante la oportunidad de cambiar al sistema electoral, que permita que se profundice todo por lo que se ha “luchado hace muchos años”, como el respeto al voto y a la voluntad popular; que el gobierno no sea el que organice las elecciones “y todo lo que se ha ido logrando”.

Dijo que todos los sistemas electorales cumplen su función “y van gastándose”, por lo que actualmente hay “un clamor popular” de modificar al mexicano para “que no sea tan caro, que sea más seguro, más sencillo y más amable; que los partidos políticos efectivamente tengan una función social, cívica”.

Anotó que a cuatro meses de iniciada esta consulta a todos los sectores del país, estudiantes, mujeres, indígenas y empresarios, han sido “escuchados con atención”; asimismo, de manera virtual, personas que se encuentran en el extranjero, sobre todo en varias ciudades de Estados Unidos.

Enfatizó que en Tlaxcala “hay propuestas y experiencia de la lucha por la democracia electoral”, por lo que confió en que las 20 ponencias presentadas este día son importantes y serán tomadas en cosideración.

La idea es que este año concluyan estas audiencias, pues en enero de 2026 se elaborará la iniciativa que será presentada ante el Congreso de la Unión y será este el que “tendrá la última palabra sobre la reforma electoral para los próximos años”.

Resaltó que espera que esta modificación al marco jurídico electoral refleje las propuestas de los sectores. “Seguimos trabajando para transformar este país, ese es el objetivo de estas audiencias, no queremos que las reformas salgan de unos cuantos escritorios” sino de todo el territorio y “escuchando todas las voces”.

La funcionaria mencionó que hay un micrositio que contiene todas las propuestas recogidas en territorio nacional, “todo todo -indicó- es tomado en cuenta”, incluso algunas que no alcanzan a exponerse.

En su turno, Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), abundó que este estado reconoce a la presidenta de México “por abrir este gran debate nacional con valentía y transparencia, abrirlo al pueblo, a las instituciones, a los territorios, sin miedo para escuchar lo distinto, lo crítico y lo necesario, pero también sabedora de que la ruta que se ha emprendido para el fortalecimiento de México, es la correcta”.

El secretario, quien asistió en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, remarcó que “siempre desde Tlaxcala le vamos a acompañar en toda decisión que tome nuestra querida presidenta y fortaleceremos la dinámica pública con la escucha del pueblo, el pueblo manda”.

Acentuó que lo que este día se discutió es “un asunto de dignidad histórica, es la oportunidad de preguntarnos si las instituciones electorales que tenemos corresponden a la altura del pueblo que somos”.

Aseveró que esta audiencia pública es un espacio donde las voces diversas no se excluyen, sino que se escuchan “dando la pluralidad, que no es un obstáculo sino condición de un pacto democrático más fuerte”.

Las sociedades más sólidas -recalcó- no son las que piensan igual, sino las que dialogan desde sus diferencias para construir un destino común, y ese destino para México se llama libertad, justicia y democracia verdadera.

Asentó que Tlaxcala recibe esta audiencia “con serenidad, con altura y con mucha esperanza, porque entendemos que la democracia no es un lugar al que se llega sino un camino que se construye todos los días con participación, con debate político, público y con compromiso ético”.

Por su parte, Máximino Hernández Pulido, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) y secretario técnico de esta audiencia, reconoció la participación de ponentes con temas relativos a las libertades políticas, la representación del pueblo, la fiscalización de los gastos de partidos políticos y de campañas y justicia electoral, entre otros.

Dijo que este compromiso y disposición son un testimonio del valor de la participación ciudadana en la toma de decisiones y afirmó que las intervenciones serán recogidas y documentadas en una relatoría que se entregará de forma digital y física.