Gobierno sostiene que no habrá impunidad en agravio de las mujeres en Tlaxcala

Los gobiernos estatal y federal subrayaron que no habrá impunidad en agravio de las mujeres en Tlaxcala, pues el acoso y la violencia forman parte de un problema estructural, reflejo de la discriminación y los estereotipos que conllevan a graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas para las víctimas.

Lo anterior durante el acto de entrega del Informe de Implementación de las Actividades de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de Tlaxcala, por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), en un acto efectuado en el Centro de Convenciones este miércoles.

En el documento se detallan las acciones que se han impulsado en la materia en los primeros seis meses de administración estatal.

Ahí, Rosario Texis Zúñiga, académica y activista feminista, en representación del GIM, dijo que a medio año de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en Tlaxcala hay avances significativos, pero con “grandes pendientes”, por lo que demandó cambios estructurales y “no más simulación

Por su parte, María Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim, ratificó el respaldo del gobierno de la República a la gobernadora Lorena Cuéllar, y aseguró que las AVGM “sí funcionan”, pues así lo han evidenciado las 25 que se encuentran activas en 22 entidades del país, por lo que insistió en que no deben ser vistas como un castigo.

Acentuó que es importante atender las causas de las violencias, ya que “el fenómeno está”, pero que en el caso de asesinatos violentos contra la población femenina hay una tendencia a la baja, pues en términos globales hubo 20 menos en 2021 respecto de 2020, y en enero de este 2022 la disminución fue de 21 comparado con el mismo periodo del año pasado.

La funcionaria destacó que el delito de violación ha crecido y que Tlaxcala ha reportado más denuncias al respecto y repasó que la violencia afecta principalmente a las mujeres y niñas que viven en condiciones de pobreza, por lo que son las más vulnerables; indicó que nueve de cada 10 casos de agresiones y feminicidio infantil ocurren con agresores que son familiares cercanos, por lo que llamó “a romper” con ese cerco cultural.

“Si a algún hombre se le ocurre atentar contra la vida y seguridad de una mujer, las cosas no van a quedar ahí porque no va a haber impunidad, de una vez que entiendan… no tienen permitido violar a las niñas y a las adolescentes, abusar sexualmente, no tienen permitido hostigarlas, ya basta… no somos objetos sexuales”, reafirmó.

Antes de entregar a Fabiola Alanís el informe, Lorena Cuéllar Cisneros reiteró que el acoso y la violencia hacia este sector forma parte de un problema estructural que en muchos casos es el reflejo de la discriminación y estereotipos con grandes consecuencias.

Recordó que la AVGM, la cual ha sido el eje bajo el cual se ha trabajado para contrarrestar este problema, fue declarada el 18 de agosto de 2021 para los 60 municipios ante el problema de feminicidios y trata de personas.

Puntualizó que para dar respuesta a la AVGM, entre otras cosas, se reinstaló el Sistema Estatal para la Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Consejo Estatal contra la Trata de Personas y el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como el GIM.

Agregó que su gobierno “ha trabajado de la mano” con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipínna) y que en las instancias donde recaen políticamente las responsabilidades de gestión y toma de decisiones en la materia, se socializó y se apropió una agenda de trabajo.

Anotó que personalmente ha visitado casi a todas las dependencias y que ha hecho pública la convocatoria a todas las mujeres para que no permitan el abuso y el acoso, para que estos se erradiquen de manera frontal. “Sea quien sea del gobierno se habrá que atenerse a las consecuencias, basta… será ejemplo Tlaxcala de rectitud”.

Cuéllar Cisneros secundó a Fabiola Alanís Sámano y remarcó que en el estado se trabajará firmemente para acabar con la violencia contra las mujeres, la discriminación y la impunidad. “Tenemos que recobrar la confianza de las mujeres en la denuncia, que no sea estéril, que sea efectiva… en nosotros esta ese gran trabajo de no permitir por ningún motivo el abuso a ninguna mujer de Tlaxcala”.

Comentó que a través del servicio de emergencia 911 se creó la atención a la población femenina y que ya se dispone de varios vehículos para responder a las llamadas de auxilio sobre incidentes de violencia.

Anunció que en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021–2027 se plasman tres temas prioritarios: el eje transversal de perspectiva de género e igualdad; las estrategias especiales contra la violencia de género y el combate frontal a la trata de personas.

“Pudimos llevar a cabo esto a pesar de las situaciones presupuestales adversas, sin embargo, gracias a la coordinación con los ayuntamientos, logramos crear la procuración al tanto de las víctimas en cada uno de los municipios”, expuso.

En este acto de entrega del informe de trabajo, al que asistieron presidentes y presidentas municipales, así como funcionarios, entre ellos, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández; representantes de los poderes Legislativo y Judicial; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jaqkeline Ordóñez Bradefer, Margarita Cisneros Tzoni, titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), dio lectura a este documento.

Explicó que los trabajos corresponden al periodo septiembre 2021–febrero 2022 y que están enmarcados en tres momentos: a corto, mediano y largo plazo. Entre otras cosas, subrayó que se generó un plan estratégico con el GIM, coordinado por la Secretaría de Gobierno y el IEM, el cual se estableció para reconocer el contexto de la problemática y las directrices desglosadas en las siete secciones expuestas en el Informe del Grupo de Trabajo (IGT).

Dijo se constituyó y se tomó protesta a titulares que conforman el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, pues si bien la AVGM decretada es por violencia feminicida, ”en la sección tres del IGT se pone de relieve un punto que tiene que ver con otros delitos graves que atentan contra la integridad y la libertad de las niñas y mujeres”.

Precisó que ahí se enfatiza en la trata de personas con fines de explotación sexual. “Esta acción fue necesaria pues es en este órgano consultivo del gobierno del estado donde se toman las decisiones y acciones de intervención para desmontar este flagelo social que denigra la dignidad” de este sector.

Con la finalidad de fortalecer la profesionalización de las y los enlaces de las instituciones participantes en la materia, se realizó una capacitación, a cargo de la Coordinación General de Planeación e Inversión, añadió.

La Alerta prevé 32 propuestas y 86 actividades (con información del GIM que dio origen a la declaratoria) para la prevención, atención, seguridad y justicia para contrarrestar la violencia feminicida, la trata de personas, el embarazo infantil y adolescente, así como las diversas violencias y desigualdades que afectan a mujeres y a niñas en territorio tlaxcalteca.

Subrayó que se debe reconocer que en Tlaxcala “siguen prevaleciendo situaciones de discriminación, exclusión, violencia, falta de salario digno y de autonomía en el cuerpo y la vida de las mujeres; violencias feminicidas y de género”, por lo que reiteró que son necesarias modificaciones estructurales.

Anotó que esos cambios no solo se deben efectuar en el marco jurídico sino también en las políticas públicas y en el contexto donde viven las mujeres, con transversalización de la perspectiva de género, incluido el Plan Estatal de Desarrollo (PED), y de manera integral, objetiva y profesional, a fin de evitar caer en ineficiencias en la coordinación de los tres niveles de gobierno y en omisiones graves.

“Es la voluntad política la que se necesita” para realizar esas modificaciones para el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia; es una realidad que se debe dar respuesta inmediata a ese fenómeno social”.

Realzó la importancia de promover presupuestos públicos para la igualdad y contar con datos verídicos y consistentes sobre las violencias, “pero lo más apremiante es que hace falta el acceso a la justicia de todas y todos”.

Dijo que desde el GIM “se sigue avanzando y acompañando a este gobierno para que de manera inmediata se cree un programa de trabajo para atender todas las recomendaciones y acciones sugeridas… con escucha y apertura”.

Mencionó que las y los integrantes de este Grupo reconocen la voluntad política de todos los actores involucrados, por lo que revisarán este informe para retroalimentar acciones y serán vigilantes, a efecto de que los cambios sean contundentes.

“Necesitamos un gobierno firme para combatir la violencia, aliado en las luchas de las mujeres y abierto a la crítica y al cambio”, pues solo así podrán transformarse las situaciones diversas; “no más simulación… no más indiferencia”.

Asimismo, recalcó que es vital reconocer las luchas de la sociedad civil, activistas, académicas y movimientos feministas, por lo que instó a construir puentes.