Gobierno y transportistas establecen acuerdos y pactan sostener mesa de diálogo permanente

Transportistas de la entidad realizaron una movilización desde las 8:30 horas del municipio de Papalotla a la ciudad de Tlaxcala este miércoles, a efecto de exponer un pliego de demandas de nueve puntos al gobierno del estado sobre diversas problemáticas en el sector, entre ellas el incumplimiento de acuerdos y frenar una serie de medidas que consideran arbitrarias.

La movilización de unas 600 unidades del servicio colectivo de pasajeros de diversas rutas provocó afectación a miles de usuarios y caos vial en la carretera federal Tlaxcala–Puebla, así como en el acceso a la capital del estado en el punto conocido como La Virgen.

El pliego de demandas incluyó la regularización de la carretera 119 ante la ingobernabilidad que genera la circulación de transportistas sin placas, sin permisos de explotación de rutas y placas sobrepuestas, así como la creación de una nueva empresa que satura la prestación del servicio en esa vía de comunicación terrestre y la otorgación de permisos sin ningún estudio de factibilidad.

Otros puntos del pliego petitorio son que los trámites de las empresas sigan normales hasta no terminar los litigios; revisión de pagos que tuvieron incrementos fuera de la normal en transmisiones de concesiones, infracciones fuera de ruta y cuotas excesivas; poner fin a los servicios irregulares que representan los mototaxis y las plataformas; cancelación de la reforma a la Ley de Movilidad y Transporte; revisión del convenio interestatal; delimitación de facultades federales y estatales; seguridad para transportistas y pasajeros; y no a la intromisión de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en la vida interna de las empresas.

Alrededor de las 13 horas una comisión de transportistas ingresó a Palacio de Gobierno, con la finalidad de instalar una mesa de diálogo con autoridades estatales para exponer sus demandas.

Los transportistas aseguraron que ninguna de estas demandas está fuera del marco legal ni requiere inversiones imposibles, sino voluntad política y acciones concretas.

Cerca de las 16 horas salieron los representantes transportistas de la reunión que sostuvieron con los titulares de las secretarías de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández; de la SMyT, Marco Tulio Munive Temoltzin y de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, así como de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Sobre los resultados del encuentro, el gobierno del estado informó, a través de un comunicado, que este miércoles se tuvo una reunión con dirigentes del sector del transporte en atención a sus demandas; en ésta se lograron avances sustanciales y se acordó establecer un mecanismo de trabajo conjunto que permita dar seguimiento a las inquietudes del sector.

Como resultado principal, se estableció una mesa permanente de atención y se definieron acciones inmediatas, programándose reuniones específicas con la SSC y SMyT. Asimismo, se estableció una próxima reunión general para la siguiente semana en la que se presentarán avances concretos.

En este marco, reiteró el compromiso del gobierno del estado con el respeto a la libre manifestación y el diálogo como vía para la solución de conflictos, por lo que resaltó que este día no se registró ningún acto de represión durante la movilización realizada por integrantes del sector transportista.

“Desde el primer momento en que se registró la movilización de los transportistas, se mantuvo una postura de apertura al diálogo, logrando la instalación de una mesa de trabajo entre autoridades estatales y representantes de las diversas agrupaciones del ramo”.

En este espacio de diálogo, encabezado por el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, se escucharon las distintas posturas y los planteamientos presentados por los transportistas.

Entre los acuerdos generales destaca el compromiso de mantener el orden y la legalidad en el servicio de transporte, así como una efectiva vinculación con autoridades federales para trabajar de manera conjunta en los tramos que sean de su competencia, fortalecer los mecanismos de seguridad para usuarios y operadores, revisar aspectos normativos en materia de movilidad y reforzar la coordinación con municipios y entidades vecinas.

El gobierno del estado ratificó que continuará privilegiando el diálogo respetuoso y transparente con todos los sectores sociales, y reiteró su disposición para construir soluciones conjuntas que beneficien a la ciudadanía tlaxcalteca.

En tanto, en entrevista, el líder de la Unión de Transportistas del Estado de Tlaxcala, Indalecio Saucedo Sánchez expuso que el gobierno estatal comenzó a dar respuesta concreta a las demandas.

Informó que se alcanzaron acuerdos iniciales en tres puntos del pliego petitorio: la regularización del tramo carretero 119, que deberá resolverse esta misma semana con el retiro inmediato de unidades ilegales; la ampliación del plazo para pagos de derechos hasta julio; y la cancelación del cobro por reposición de concesiones. “No hay más, se van todas las unidades que no tienen por qué estar”, aseguró.

Además, reveló que el titular de la SMyT, Marco Tulio Munive Temoltizn tuvo que admitir las irregularidades cometidas por la dependencia a su cargo, incluyendo invasiones de rutas avaladas por funcionarios y trámites con costos abusivos. “Quedó claro que hoy Marco Tulio tuvo que aceptar toda la irregularidad con la que se ha venido trabajando”, señaló el dirigente, quien también confirmó que ya fueron liberadas las unidades retenidas de manera excesiva en Tlaxcala. A partir de mañana, se instalarán nuevas mesas de trabajo —una con la Confederación y otra directamente con Marco Tulio— para “despellejar todas las tonterías que se han hecho allí”, en palabras del líder transportista.

Aunque ocho puntos del pliego aún siguen pendientes, Saucedo destacó que “se avanzó lo que no se había avanzado en tres años y medio” y, por primera vez, el gobierno abrió las puertas al diálogo directo con el sector transporte.

Acordaron que de no cumplirse los compromisos en los próximos 10 días, las movilizaciones se intensificarán. “Si no, movemos el estado”, advirtió. También dejó claro que el movimiento ahora tiene alcance estatal, con participación de unidades del sur, centro y norte de Tlaxcala. “Ya no se trata de una protesta aislada: se trata de un proceso de unidad entre colectivos y empresas que defenderán sus rutas, su legalidad y su sustento”, sentenció.