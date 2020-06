Gobierno se comprometió a no rentar instalaciones de hotel hasta resolver conflicto laboral: CROC

El gobierno del estado se comprometió con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) a no rentar el inmueble mientras se resuelve el conflicto laboral con la empresa que operaba el Hotel Posada San Francisco en la ciudad capital.

En tanto, los trabajadores sindicalizados iniciaron acercamientos con la empresa Group Business Bizmart, a efecto de destrabar el movimiento de huelga iniciado el pasado 5 de junio en este establecimiento y se retiraron del resguardo de las instalaciones con el objetivo de proteger su salud por la contingencia sanitaria de Covid–19, sin que esta decisión afecte su movimiento.

Lo anterior lo dio a conocer el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Justino Hernández Xolocotzi, quien explicó que la demanda de huelga sigue en pie, “ahí están las banderas rojinegras colocadas en el edificio, únicamente se retiró la gente por el asunto de la pandemia, así se acordó con el gobierno estatal, por seguridad de la gente, pero los derechos de los trabajadores quedan intactos”.

Como resultado de la reunión con personal de la Secretaría de Gobierno (Segob), explicó que se acordó retirar a los trabajadores que estaban apostados afuera del inmueble, a fin de cuidar su salud, pero sigue firme su derecho a la huelga y a las garantías laborales de los trabajadores en tanto continúa el proceso legal.

Otro acuerdo es que tampoco se podrán rentar las instalaciones del hotel hasta que se solucione este conflicto con la empresa Group Bussines Bizmarts.

Hernández Xolocotzi refirió que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) aún no se ha pronunciado si es legal o no la huelga, de manera que “si la Junta no dice nada, pues nosotros seguimos igual”.

Agregó, que el sindicato ya retomó pláticas con la empresa, pero todavía no recibe una propuesta concreta sobre la situación laboral y sobre los pagos a los trabajadores, “espero que en los próximos días ya se tenga un avance y lo estaremos informando”.

El dirigente croquista puntualizó que el compromiso que hizo el gobierno del estado es que en cuanto se tenga a una empresa que opere el hotel y si así lo deciden los trabajadores, pueden continuar con su empleo.

Cabe recordar que el Hotel Posada San Francisco cerró sus puertas desde el 1 de junio sin que haya cubierto los salarios pendientes y sin resolver la situación laboral de 35 sindicalizados.