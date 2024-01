Gobierno prepara estrategia para atender problemática en rellenos sanitarios, anuncia gobernadora; el cierre implica inversión cuantiosa, dice

En próximos días, el gobierno del estado dará a conocer la estrategia para atender la problemática que enfrentan los rellenos sanitarios, pues el posible cierre implicaría la realización de estudios “sumamente costosos”, ya que para uno solo estudio se requerirían 20 millones de pesos; mientras tanto, la única acción es la contención, aseveró la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.

Luego de la contingencia generada por el reciente incendio en el tiradero de basura de Panotla y el anuncio del ayuntamiento de Huamantla de cerrar el que funciona en ese lugar, señaló que este tipo de espacios “más que nada son basureros a cielo abierto”.

En entrevista colectiva, remarcó que su administración trabaja desde hace dos años con diferentes estrategias “que finalmente puedan venir a poner fin a esto”.

Reiteró que el relleno de Panotla ya está colapsado, por lo que no se puede decir lo contrario, pues 30 años de operaciones “son demasiados para un solo lugar”.

Recalcó que este miércoles y jueves sostendrá unas reuniones al respecto y que en unos días más “estaremos dándoles a conocer cuál es la estrategia del gobierno; nosotros tenemos que estar conteniendo no hay otra acción ahorita” .

Pero puntualizó que el posible cierre de rellenos sanitarios será “siempre y cuando tengamos tan solo un estudio para entrar realmente en la profundidad de toda esa basura, en todos esos cerros de basura que hoy están, para detectar las capas y sobre todo identificar la problemática”.

Para ello -acentuó- , se requerirían 20 millones de pesos para un solo estudio, “es sumamente costoso”. Mientras tanto, dijo que en Panotla continúa la compactación con tierra, “pero falta meter respiradores a través de una tecnología especial” que implica un gasto elevado.

“Ahora -abundó-, yo me pregunto voy a invertirle tantos millones de pesos a un lugar que ya no tiene vida, por eso es que no es una decisión sencilla porque podemos gastar muchos millones de pesos y tirarlos a la basura, eso es lo que no se pretende, tenemos, como siempre, que cuidar el recurso para que alcance”.