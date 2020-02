Gobierno dará “todas las facilidades” a trabajadoras para participar en iniciativa “Un día sin nosotras”: Mena

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez consideró que “tiene razón” la iniciativa “Un Día sin Nosotras” convocada a nivel nacional para el próximo 9 de marzo a fin de protestar por los delitos que sufren las mujeres en México, por lo que confirmó que su administración dará todas las facilidades para que no haya ningún obstáculo laboral ni de ninguna otra naturaleza a las féminas que decidan participar en este paro de actividades.

“Con toda claridad el gobierno del estado lo hará, es el derecho de las mujeres y es una protesta que en mi opinión debe reconocerse ampliamente no solo por los gobiernos sino por toda la sociedad. (El paro) abarcará todas las instituciones en el caso del gobierno estatal”, asentó en entrevista colectiva.

Es de citar que la iniciativa “Un Día sin Nosotras” lo impulsan grupos de activistas a nivel nacional para protestar por los feminicidios y la violencia de la que son objeto las mujeres en el país.

“Me da gusto que haya voces en el país que hayan hecho que este problema tomara el grado de prioridad adecuada, ahora los gobiernos tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo deteniendo a los criminales una vez que ocurra un crimen y buscando por todos los medios legales posibles que se llegue a una sentencia para que haya justicia”, agregó.

En el caso de las instituciones, señaló que hay muchas que tienen dificultades de funcionamiento, particularmente las fiscalías o procuradurías de las entidades, donde es necesario que se puedan reforzar cada vez, “pero no podemos esperar a que esas instituciones funcionen como maquinaria de reloj bien ajustado, hay casos en los que tenemos que concentrarnos y trabajar todos con esfuerzos focalizados tras un delincuente o tras delincuentes en torno a un caso y el tema de los feminicidios nos brindan entonces el reto como sociedad de superar estas agresiones cotidianas en torno a género que en algunos casos han terminado en la tragedia de un feminicidio”.

En el caso de Tlaxcala, Mena Rodríguez reconoció que en los poco más de tres años de su gobierno se han reconocido ocho casos de feminicidio, se han dictado tres condenas, cuatro personas están en prisión preventiva donde llevan su proceso penal y una más que está en proceso.

Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo local expuso que de los 151 homicidios dolosos que se registraron en Tlaxcala en 2019, el 56 por ciento fue por motivo de discusión entre particulares o familiares, es decir, “más de la mitad de los homicidios dolosos en Tlaxcala en 2019 se dieron porque alguien se peleó o porque había problemas entre las familias y es necesario que como sociedad sepamos que es conveniente para todos ir despresurizando estas tensiones, la polarización de la sociedad, y si hay problemas resolverlos por las vías que existen, incluso en litigio”.

Recalcó: “en el caso de homicidio dolosos, como sociedad también tenemos que esforzarnos para tener menos tensión entre nosotros”.

Respecto de la propuesta de la Fiscalía General de la República de eliminar la figura de feminicidio como delito, dijo que el tema de las reformas tendrá que irse desahogando poco a poco en sus diferentes instancias y “tendremos que ver qué es lo que finalmente se decide en el Congreso de la Unión. Es importante, independientemente de quién haga las propuestas, que se conozca la opinión de los diferentes actores, no únicamente especializados y de instituciones que han estudiado el problema de violencia contra las mujeres, sino también de muchos otros actores como grupos de víctimas de mujeres que conocen en carne propia esta dificultad”.

Asimismo, consideró que lo importante es que “si ocurren crímenes contra las mujeres, los gobiernos deben ser efectivos y concentrase en los crímenes de mayor implicación para la dignidad humana como son los feminicidios y también en aquellos que generan violencia en la sociedad, los esfuerzos para detener y procesar a los delincuentes de este tipo de delitos es una prioridad en Tlaxcala”.

“Los feminicidios deben tratarse como una prioridad con sus propias características, porque no sólo es un asesinato de una mujer, involucra elementos y actitudes de odio por condición de género, entre otras circunstancias, y eso va más allá de un proceso penal y por eso es que como sociedad tenemos que corregir muchos aspectos de convivencia cotidiana y en el gobierno tenemos que hacer nuestra parte. Es una tarea ardua y no es rápida, es difícil y va a tomar tiempo, pero tenemos que hacerlo”, puntualizó.

Mena Rodríguez asentó que su gobierno va a reforzar las actividades en torno a la persecución de delincuentes cuando se da un delito de esa naturaleza y es importante el 9 de marzo porque “nos permite que esas prioridades se compartan ampliamente en la sociedad, no solamente en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no solamente por su servidor ni mi despacho, sino que seamos todos, porque la agresión de género tiene elementos que muchas veces no saben que son tal y las toleran desde decir ciertas palabras a una mujer en el trabajo, referirse a una alumna de cierto modo, desde tratar de modo diferenciado a una mujer y a un hombre en un evento social o deportivo, y ese es el reto de la sociedad completa y ese es el reto del gobierno que tiene sus propias responsabilidades”.