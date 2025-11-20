Gobierno municipal de Tlaxcala refuerza labores de reparación a la infraestructura hidráulica y urbana

El gobierno de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM), realizó diversas acciones de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica y urbana con el propósito de mejorar los servicios que se otorgan a la población.

En la avenida Morelos, del centro de la ciudad, personal de CAPAM llevó a cabo la reparación de tubería, así como trabajos de rehabilitación de empedrado, con el fin de garantizar un adecuado suministro de agua y mejorar las condiciones de movilidad en la zona.

Asimismo, se brindó atención inmediata a un drenaje hundido ubicado en calle 6, esquina con calle 31, de la colonia Loma Xicohténcatl, donde se efectuaron maniobras para restablecer su funcionamiento y evitar afectaciones mayores para los vecinos.

De igual manera, en calle 6, entre calle 33 y calle 31, también en la colonia Loma Xicohténcatl, se realizó un sondeo preventivo para descartar la presencia de fugas o fracturas en la red hidráulica, tras la revisión, no se detectaron daños, por lo que el área intervenida fue rellenada con material pétreo y se procedió al acomodo del adoquín para restablecer la superficie.

Con estas acciones, la brigada de CAPAM continúa respondiendo puntualmente a las solicitudes de la ciudadanía, mientras que el ayuntamiento de Tlaxcala avanza en la tarea de mejorar los servicios públicos y atender de manera oportuna las necesidades de las familias capitalinas.