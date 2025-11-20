Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gobierno municipal de Tlaxcala refuerza labores de reparación a la infraestructura hidráulica y urbana

La Redacción

El gobierno de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM), realizó diversas acciones de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica y urbana con el propósito de mejorar los servicios que se otorgan a la población.

- Anuncio -

En la avenida Morelos, del centro de la ciudad, personal de CAPAM llevó a cabo la reparación de tubería, así como trabajos de rehabilitación de empedrado, con el fin de garantizar un adecuado suministro de agua y mejorar las condiciones de movilidad en la zona.

Asimismo, se brindó atención inmediata a un drenaje hundido ubicado en calle 6, esquina con calle 31, de la colonia Loma Xicohténcatl, donde se efectuaron maniobras para restablecer su funcionamiento y evitar afectaciones mayores para los vecinos.

De igual manera, en calle 6, entre calle 33 y calle 31, también en la colonia Loma Xicohténcatl, se realizó un sondeo preventivo para descartar la presencia de fugas o fracturas en la red hidráulica, tras la revisión, no se detectaron daños, por lo que el área intervenida fue rellenada con material pétreo y se procedió al acomodo del adoquín para restablecer la superficie.

- Advertisement -

Con estas acciones, la brigada de CAPAM continúa respondiendo puntualmente a las solicitudes de la ciudadanía, mientras que el ayuntamiento de Tlaxcala avanza en la tarea de mejorar los servicios públicos y atender de manera oportuna las necesidades de las familias capitalinas.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:41

CAP exige al Congreso al menos 530 mdp para el campo; cierran acceso al Legislativo tras ser bloqueados

Juan Luis Cruz Pérez -
Integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) se manifestaron este jueves afuera del Palacio Legislativo para exigir que el presupuesto estatal para el campo para...

Propone Madaí Pérez modernizar la Ley de Cultura Física y Deporte

La Redacción -
La diputada Madaí Pérez Carrillo presentó ante el pleno del Congreso local la iniciativa por la que expone la necesidad de actualizar y ampliar...

Autoridades de 22 ayuntamientos mantienen a funcionarios sin cumplir con los requisitos para el cargo

Juan Luis Cruz Pérez -
Debido a que por lo menos 22 ayuntamientos incumplen con la normatividad en la designación como funcionarios municipales a personas que incumplen con los...

Más noticias

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Cae el capo que ordenó matar a Carlos Manzo

La Jornada -
El gabinete de seguridad detuvo la tarde del martes a Jorge Armando N., El Licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales y uno...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025