Miércoles, noviembre 12, 2025
Gobierno municipal de Tlaxcala participa en la II sesión ordinaria del Consejo Turístico Estatal

La Redacción

En representación del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, el coordinador de Turismo, Jesús Abraham Fragoso Mendoza participó en la II sesión ordinaria del Consejo Turístico Estatal, donde se abordaron temas estratégicos para fortalecer la actividad turística y cultural de la entidad.

Durante la reunión se analizaron los resultados de los festejos por los 500 años de la Ciudad de Tlaxcala, así como los avances de la Fábrica de Productos Turísticos, el Programa Rutas Mágicas de Color y el desarrollo de nuevos productos turísticos, en los que el municipio de Tlaxcala ha tenido una participación activa y comprometida.

Con este tipo de espacios de diálogo y colaboración, el ayuntamiento de Tlaxcala trabaja de forma coordinada en el impulso del turismo como motor de desarrollo económico, cultural y social.

La sesión fue presidida por el secretario de Turismo del estado, Fabricio Mena Rodríguez y contó con la participación de autoridades y representantes del sector como Karen Villeda, secretaria de Cultura,

También estuvo presente Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente; el matador José Luis Angelino, director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino; Germán González, de Tlaxco Tour Operadoras; y Abel Cortés, de la Asociación de Restaurantes, Bares y Tablajes (ARBAT), entre otros actores clave del sector.

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Trump acusa a demócratas de usar caso Epstein para “desviar” atención por cierre de gobierno

La Jornada -
Afp Washington. El presidente, Donald Trump, acusó este miércoles a los demócratas de tratar de "desviar" la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos...

Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

La Jornada -
Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados...

Gobierno no reprime, ni censura: Sheinbaum ante concesionarios de radio y TV

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Ante concesionarios de la radio y la televisión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no reprime,...

