Gobierno municipal de Tlaxcala participa en la II sesión ordinaria del Consejo Turístico Estatal

En representación del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, el coordinador de Turismo, Jesús Abraham Fragoso Mendoza participó en la II sesión ordinaria del Consejo Turístico Estatal, donde se abordaron temas estratégicos para fortalecer la actividad turística y cultural de la entidad.

Durante la reunión se analizaron los resultados de los festejos por los 500 años de la Ciudad de Tlaxcala, así como los avances de la Fábrica de Productos Turísticos, el Programa Rutas Mágicas de Color y el desarrollo de nuevos productos turísticos, en los que el municipio de Tlaxcala ha tenido una participación activa y comprometida.

Con este tipo de espacios de diálogo y colaboración, el ayuntamiento de Tlaxcala trabaja de forma coordinada en el impulso del turismo como motor de desarrollo económico, cultural y social.

La sesión fue presidida por el secretario de Turismo del estado, Fabricio Mena Rodríguez y contó con la participación de autoridades y representantes del sector como Karen Villeda, secretaria de Cultura,

También estuvo presente Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente; el matador José Luis Angelino, director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino; Germán González, de Tlaxco Tour Operadoras; y Abel Cortés, de la Asociación de Restaurantes, Bares y Tablajes (ARBAT), entre otros actores clave del sector.