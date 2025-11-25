Martes, noviembre 25, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gobierno municipal de Tlaxcala invita a las actividades por los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género

La Redacción

El gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Mujer, invita a la población en general a las primeras seis actividades que se desarrollarán durante los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una jornada internacional que comenzará este 25 de noviembre y que busca sensibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia mujeres y niñas.

El martes 25 de noviembre iniciará la programación con el taller “Palabras que Dejan Huella”, impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, ubicado en Bulevar Leonarda Gómez Blanco No. 19, Col. Adolfo López Mateos, de 10:00 a 12:00 horas.

El miércoles 26 se llevará a cabo el taller “Redes Sociales Seguras”, impartido por el colectivo Cyber.Pink en el Museo Regional, ubicado en Calzada de San Francisco s/n, Centro, de 15:00 a 17:00 horas y con un cupo de 60 mujeres. El objetivo es fomentar el uso responsable de plataformas digitales y dar herramientas de protección ante la violencia en línea.

Para el jueves 27 está programado el taller “Utilidad de la Perspectiva de Género en la Educación”, impartido por la Colectiva 50+1 en el Museo Regional, de 08:00 a 13:00 horas, con espacio para 80 personas. La actividad busca fortalecer la detección y atención de desigualdades desde los entornos educativos.

El viernes 28 se realizará el círculo de mujeres “El retorno de la mujer a su ser”, a cargo de Sandra Santamaría, en el Jardín Botánico ubicado en Camino Real, Santa María Ixtulco, de 10:00 a 12:00 horas, con cupo para 40 mujeres. Este encuentro promueve la introspección y el fortalecimiento emocional como parte esencial del empoderamiento femenino.

El sábado 29 tendrá lugar la Expo Emprendedoras en el Parque Juárez, en el centro de la ciudad, de 10:00 a 19:00 horas, en colaboración con GIFAC y el Pacto Global de Mujeres Líderes. Esta acción impulsa la autonomía económica como herramienta clave para reducir la violencia patrimonial y económica.

Finalmente, el domingo 30 se realizará una activación física de zumba en el quiosco de la Plaza de la Constitución, a las 09:00 horas, en coordinación con Anytime Fitness, promoviendo el bienestar físico.

Todas las actividades serán gratuitas y subrayan el interés permanente del Ayuntamiento de Tlaxcala de trabajar de manera coordinada con instituciones, colectivos y ciudadanía e impulsar acciones que prevengan, atiendan y contribuyan a erradicar la violencia de género.

Para mayores informes sobre estas actividades, las y los interesados pueden llamar al número 246 466 64 56 del Instituto Municipal de la Mujer.

