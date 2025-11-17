Gobierno municipal de Tlaxcala impulsa entornos escolares seguros en la primaria “Isidro Candia”

Lunes, noviembre 17, 2025
A fin de fortalecer entornos seguros y libres de violencia para niñas y niños, el gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, llevó a la primaria “Isidro Candia”, de la comunidad de San Hipólito Chimalpa, una serie de pláticas preventivas.

Las sesiones, impartidas por el Departamento de Desarrollo Familiar del DIF Municipal, estuvieron dirigidas a estudiantes de 4, 5 y 6 grado y abordaron temas clave para su bienestar emocional y social, como el buen trato en la familia, el bullying, la resolución pacífica de conflictos y la migración no acompañada.

El propósito fue brindar herramientas que permitan a las y los alumnos identificar riesgos, expresar sus emociones con libertad, fortalecer su autoestima y desarrollar relaciones más sanas con su entorno escolar y familiar.

El alcalde Alfonso Sánchez García destacó la importancia de estas acciones para que la niñez tlaxcalteca crezca en espacios donde sea escuchada, acompañada y orientada, con lo que se fortalece el compromiso de su administración con la protección y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

