Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gobierno municipal de Tlaxcala, estado y Conagua suman esfuerzos para cuidar el agua a través del arte

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, puso en marcha el taller “Murales del Agua”, un proyecto coordinado con el gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que busca generar conciencia social sobre la importancia de cuidar este recurso natural y que involucra a artistas locales, quienes plasmarán en ocho murales las ideas y sentimientos de la ciudadanía respecto al cuidado del líquido vital.

- Anuncio -

Estas obras se ubicarán en puntos estratégicos de la capital y serán un recordatorio permanente de la responsabilidad compartida con el medio ambiente entre ciudadanos y autoridades.

Durante la inauguración, realizada en la Casa de la Cultura de Tlaxcala “Miguel Guridi y Alcocer”, el alcalde estuvo acompañado por Pedro Misael Albornoz Góngora, director local de la Conagua, y Giovanny Melgar Hernández, coordinador de Seguimiento de la misma institución, con quienes reiteró el interés de su administración por la recuperación de la cuenca del Alto Atoyac.

En este punto, destacó las jornadas de limpieza en el río Zahuapan, el mejoramiento de la laguna de Acuitlapilco y su reciente reforestación realizada en colaboración con organizaciones civiles y autoridades estatales y federales.

- Advertisement -

Además, refirió que recientemente se llevó a cabo la firma de un convenio con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento y la Coordinación General de Planeación e Inversión, que permitirá elaborar un mapa del sistema de agua potable y alcantarillado para identificar descargas irregulares y diseñar estrategias de saneamiento más efectivas en beneficio de la capital.

Por su parte, Pedro Misael Albornoz Góngora, director local de la Conagua, subrayó que el plan integral de restauración de la cuenca del Alto Atoyac, impulsada por Claudia Sheinbaum, no se limita a obras de drenaje o plantas de tratamiento, sino que busca generar conciencia social mediante la educación y la

cultura, en este caso con la participación de la empresa Comex, que en esta ocasión estuvo representada por Fernanda Goldblatt.

- Advertisement -

A su vez, Giovanny Melgar Sánchez, coordinador de seguimiento de la Conagua, enfatizó que los murales pueden convertirse en símbolos vivos de compromiso social y turístico, al tiempo que llamó a redoblar esfuerzos comunitarios para mantener limpios los ríos y afluentes, de modo que el arte y la participación ciudadana caminen de la mano en favor del agua.

Cabe destacar que en este proyecto participarán los artistas Valeria Álvarez Espejel, Héctor Andrés Valencia Huesca, José Juan Sosa Vargas, Lizeth García Islas y Carmen Margarita Alvarado Muñoz, quienes recopilarán el sentir de los participantes en dicho taller para luego proyectar su obra artística en murales.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Organiza UATx el XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica

La Redacción -
A fin de consolidar un espacio e intercambio y colaboración científica entorno a los desafíos contemporáneos que enfrenta la química analítica dio inicio el XXXVII...

Acusa EU a líderes del ‘Cártel de Sinaloa’ de lavado de dinero y narcotráfico hacia Illinois

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal sustitutiva alegando que 26 miembros de alto...

Para noviembre, lista la nueva sede de la Secretaría de Finanzas: Infraestructura

Yadira Llaven Anzures -
La nueva sede de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Puebla, que se ubicará en la zona de la Atlixcáyotl, estará...

Más noticias

Acusa EU a líderes del ‘Cártel de Sinaloa’ de lavado de dinero y narcotráfico hacia Illinois

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal sustitutiva alegando que 26 miembros de alto...

Mexicano fue herido de gravedad en tiroteo en ICE de Dallas, informa SRE

La Jornada -
Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este miércoles que un ciudadano mexicano resultó gravemente herido durante...

Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

La Jornada -
Durante las acciones realizadas por instituciones federales en contra de grupos del crimen organizado, en el municipio de Vista Hermosa, en Michoacán, detuvieron a...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025