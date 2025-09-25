Gobierno municipal de Tlaxcala, estado y Conagua suman esfuerzos para cuidar el agua a través del arte

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, puso en marcha el taller “Murales del Agua”, un proyecto coordinado con el gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que busca generar conciencia social sobre la importancia de cuidar este recurso natural y que involucra a artistas locales, quienes plasmarán en ocho murales las ideas y sentimientos de la ciudadanía respecto al cuidado del líquido vital.

Estas obras se ubicarán en puntos estratégicos de la capital y serán un recordatorio permanente de la responsabilidad compartida con el medio ambiente entre ciudadanos y autoridades.

Durante la inauguración, realizada en la Casa de la Cultura de Tlaxcala “Miguel Guridi y Alcocer”, el alcalde estuvo acompañado por Pedro Misael Albornoz Góngora, director local de la Conagua, y Giovanny Melgar Hernández, coordinador de Seguimiento de la misma institución, con quienes reiteró el interés de su administración por la recuperación de la cuenca del Alto Atoyac.

En este punto, destacó las jornadas de limpieza en el río Zahuapan, el mejoramiento de la laguna de Acuitlapilco y su reciente reforestación realizada en colaboración con organizaciones civiles y autoridades estatales y federales.

Además, refirió que recientemente se llevó a cabo la firma de un convenio con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento y la Coordinación General de Planeación e Inversión, que permitirá elaborar un mapa del sistema de agua potable y alcantarillado para identificar descargas irregulares y diseñar estrategias de saneamiento más efectivas en beneficio de la capital.

Por su parte, Pedro Misael Albornoz Góngora, director local de la Conagua, subrayó que el plan integral de restauración de la cuenca del Alto Atoyac, impulsada por Claudia Sheinbaum, no se limita a obras de drenaje o plantas de tratamiento, sino que busca generar conciencia social mediante la educación y la

cultura, en este caso con la participación de la empresa Comex, que en esta ocasión estuvo representada por Fernanda Goldblatt.

A su vez, Giovanny Melgar Sánchez, coordinador de seguimiento de la Conagua, enfatizó que los murales pueden convertirse en símbolos vivos de compromiso social y turístico, al tiempo que llamó a redoblar esfuerzos comunitarios para mantener limpios los ríos y afluentes, de modo que el arte y la participación ciudadana caminen de la mano en favor del agua.

Cabe destacar que en este proyecto participarán los artistas Valeria Álvarez Espejel, Héctor Andrés Valencia Huesca, José Juan Sosa Vargas, Lizeth García Islas y Carmen Margarita Alvarado Muñoz, quienes recopilarán el sentir de los participantes en dicho taller para luego proyectar su obra artística en murales.