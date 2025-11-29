Gobierno municipal de Tlaxcala celebra el tercer aniversario del Mercado de Artesanos

El gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, celebró este viernes el Tercer Aniversario del Mercado de Artesanos, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para visitantes locales, nacionales y extranjeros.

- Anuncio -

A través de la Coordinación de Artesanos, se realizó un acto conmemorativo en el que se destacó la importancia de este lugar para preservar la identidad cultural de la capital, así como fortalecer la actividad económica de las y los creadores tlaxcaltecas.

En representación del alcalde, el director de Economía y Emprendimiento Social, Suni Sánchez Lima, reconoció el esfuerzo de la comunidad artesanal y destacó el trabajo del Gobierno de Alfonso Sánchez García para continuar con el impulso de proyectos que promuevan la venta de sus creaciones.

Subrayó que la administración municipal mantiene una política de puertas abiertas, basada en la colaboración, el acompañamiento y la construcción de oportunidades para que este sector siga en crecimiento. Luego, resaltó la próxima reincorporación de artesanos a la Plaza Xicohténcatl, resultado del acuerdo entre el presidente municipal y el gobierno estatal, acción que representa un paso muy importante para la actividad artesanal en Tlaxcala.

- Advertisement -

Durante su intervención, la coordinadora de Artesanos, Alejandra Mendoza Cruz, agradeció el apoyo sostenido del alcalde a lo largo de tres años y destacó el trabajo conjunto que ha permitido consolidar este espacio.

Señaló que la artesanía es un arte que nace del corazón y de las manos de quienes la crean, y enfatizó que el respaldo institucional ha sido fundamental para que más personas reconozcan el valor cultural y económico que representa este sector para la capital.

Como parte de las actividades de aniversario, se realizó una pasarela de moda artesanal, donde se exhibieron piezas creadas por artesanos locales, lo que dio muestra de la creatividad, talento y arraigo cultural que caracteriza a Tlaxcala.

- Advertisement -

Cabe destacar que, como parte de este festejo, durante este fin de semana se llevarán a cabo diversas actividades, por lo que el sábado 29 de noviembre, a las 11:00 horas, se ofrecerá el taller de pintura sobre cerámica impartido por el artesano Francisco Tepox Flores, con un costo de recuperación de 50.00 pesos por persona; a las 13:00 horas se impartirá un taller de medicina alternativa, también con cuota de 50.00 pesos por participante.

El domingo 30 de noviembre habrá un taller de hoja de maíz y mini piñatas con ollas de barro, dirigido por el artesano Moisés Cecilio Otero Sánchez, con una cuota de recuperación de 40.00 pesos por persona; y a las 13:00 horas se llevará a cabo el taller “Circo poético”, impartido por la escritora y poeta Sandra Galina Fabela Poblano, cuya participación será con aportación voluntaria para quienes deseen asistir.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron la invitación a visitar el Mercado de Artesanos, que está ubicado en calle Xicohténcatl No. 11, Tlaxcala Centro (atrás de la presidencia municipal).

Durante esta celebración destacó la presencia de la reina de la Feria de Tlaxcala, Citlali Vázquez Márquez, así como de Eli Medina, Miss Classic VTU Serenity Universum 2025.