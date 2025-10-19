Domingo, octubre 19, 2025
Gobierno municipal de Tlaxcala atiende el bulevar Guillermo Valle con trabajos de bacheo

El gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, continúa demostrando que escuchar a la gente y atender sus necesidades es una prioridad, al mantener activas las acciones del programa de Bacheo, que en esta ocasión beneficiaron al bulevar Guillermo Valle, una de las vialidades más transitadas de la capital.

A través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación que buscan garantizar una movilidad más segura y eficiente para automovilistas, peatones y transportistas que diariamente transitan por esta importante arteria vial.

De manera complementaria, se realizaron labores de renivelación y colocación de adoquines en la calle Xochiquetzalli, con lo que se mejoró la imagen y la calidad de vida de quienes habitan en esa zona de la capital.

Con estas acciones, la administración 2024–2027 da respuesta oportuna a las solicitudes de la ciudadanía y cada obra refleja el interés del gobierno municipal para trabajar diariamente a fin de garantizar una ciudad más ordenada y segura.

