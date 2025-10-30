Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gobierno municipal de Tlaxcala abre la puerta para el emprendimiento con capacitación a mujeres

La Redacción

A través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), el gobierno de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, impulsa una serie de cursos diseñados para fortalecer las capacidades productivas del sector femenino y con ello abrir el camino hacia el emprendimiento.

- Anuncio -

Como parte de estas acciones, recientemente dio inicio el curso “Dulces de Todos Santos”, donde se enseña a elaborar los dulces típicos de la temporada del Día de Muertos, una actividad que rescata la esencia de las tradiciones y, al mismo tiempo, genera una oportunidad de ingreso.

De manera paralela, el IMM promueve la industrialización artesanal mediante el curso de gelatina floral, con el apoyo de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 19, donde las asistentes aprenden a crear productos atractivos y rentables que combinan arte, técnica y repostería.

Asimismo, continúa el curso de piñatas a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), que brinda a las participantes conocimientos prácticos para transformar su creatividad en una fuente de ingresos y autonomía económica.

- Advertisement -

Otro de los cursos que se llevan a cabo es el de la elaboración de tarta de pera y almendra, panqué de camote y pan de sal, mediante la guía de instructores del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 82.

El gobierno de Alfonso Sánchez García impulsa este tipo de acciones que fortalecen las habilidades de las mujeres y les abre una puerta hacia la autosuficiencia brindando a las mujeres las herramientas necesarias para transformar su talento en bienestar.

A las mujeres interesadas en participar en este tipo de cursos, se les invita a estar pendientes del lanzamiento de las convocatorias a través de las redes sociales institucionales: Ayuntamiento Tlaxcala de Xicohténcatl 2024-2027 y Alfonso Sánchez García.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Capturan a “El Carnal”, exdirector de la policía de Tabasco y líder del CJNG

La Jornada -
Gustavo Castillo Ciudad de México. Autoridades federales y del estado de Chiapas capturaron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leonardo Arturo Leyva Ávalos, "El...

Avistan entre siete y diez vaquitas marinas en el Alto Golfo de California

La Jornada -
Jared Laureles y Alexia Villaseñor Ciudad de México. Después de 27 días de monitoreos de conservación, el "Crucero de observación vaquita marina 2025” logró observar...

Mientras un sector del transporte avala operativos de la SMT contra unidades irregulares, otros piden tolerancia

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Reconocen que hay más de 300 colectivas que trabajan sin permiso

Más noticias

Capturan a “El Carnal”, exdirector de la policía de Tabasco y líder del CJNG

La Jornada -
Gustavo Castillo Ciudad de México. Autoridades federales y del estado de Chiapas capturaron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leonardo Arturo Leyva Ávalos, "El...

Avistan entre siete y diez vaquitas marinas en el Alto Golfo de California

La Jornada -
Jared Laureles y Alexia Villaseñor Ciudad de México. Después de 27 días de monitoreos de conservación, el "Crucero de observación vaquita marina 2025” logró observar...

‘Melissa’ deja 48 muertos en el Caribe

La Jornada -
Santiago de Cuba. El huracán Melissa dejó al menos 48 muertos y una destrucción generalizada a su paso por Cuba, Haití, Jamaica, Panamá y...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025