Gobierno municipal de Tlaxcala abre la puerta para el emprendimiento con capacitación a mujeres

A través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), el gobierno de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, impulsa una serie de cursos diseñados para fortalecer las capacidades productivas del sector femenino y con ello abrir el camino hacia el emprendimiento.

Como parte de estas acciones, recientemente dio inicio el curso “Dulces de Todos Santos”, donde se enseña a elaborar los dulces típicos de la temporada del Día de Muertos, una actividad que rescata la esencia de las tradiciones y, al mismo tiempo, genera una oportunidad de ingreso.

De manera paralela, el IMM promueve la industrialización artesanal mediante el curso de gelatina floral, con el apoyo de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 19, donde las asistentes aprenden a crear productos atractivos y rentables que combinan arte, técnica y repostería.

Asimismo, continúa el curso de piñatas a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), que brinda a las participantes conocimientos prácticos para transformar su creatividad en una fuente de ingresos y autonomía económica.

Otro de los cursos que se llevan a cabo es el de la elaboración de tarta de pera y almendra, panqué de camote y pan de sal, mediante la guía de instructores del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 82.

El gobierno de Alfonso Sánchez García impulsa este tipo de acciones que fortalecen las habilidades de las mujeres y les abre una puerta hacia la autosuficiencia brindando a las mujeres las herramientas necesarias para transformar su talento en bienestar.

A las mujeres interesadas en participar en este tipo de cursos, se les invita a estar pendientes del lanzamiento de las convocatorias a través de las redes sociales institucionales: Ayuntamiento Tlaxcala de Xicohténcatl 2024-2027 y Alfonso Sánchez García.