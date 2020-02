Gobierno y Morena quieren capturar al árbitro y eso afectará la democracia del país: Murayama

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón alertó sobre el intento del gobierno federal y del partido en el poder, como es Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de intentar capturar al árbitro electoral en todo el país, con lo cual se atentaría no solo contra la democracia sino con los derechos humanos y electorales de los ciudadanos.

Abundó que ante la inminente designación de cuatro nuevos consejeros electorales, que entrarán en funciones el próximo mes de abril, el funcionario no dudó en señalar que hay un riesgo que desde el gobierno y la mayoría de legisladores de Morena concreten la “captura” del árbitro electoral a partir de designaciones de personajes a modo, las cuales pondrían en peligro la autonomía del INE.

En el marco de la presentación de su libro “La democracia a prueba. Elecciones en la era de la posverdad”, el consejero sostuvo el consejero sostuvo que hay precedentes que advierten de esta captura de los organismos autónomos, como fue el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que, la mayoría de Morena, designó a Rosario Piedras.

“Hay riesgo de captura del INE, sí y si fuera un cuento chino lo que vive la CNDH, creo que entonces serían exageraciones, pero una institución tan noble como esa, con un diseño autónomo se dinamitó de alguna manera al poner a alguien sin experiencia”, parafraseo el consejero, lo cual podría repetirse en el caso de la designación de los nuevos integrantes del árbitro electoral.

Aunado a ello, refirió que existen propuestas de reformas legales para desaparecer a los órganos electorales en los estados, y que sea el INE quien asuma la organización, realización y validación de los comicios locales, así como modificar la forma en la que se eligen a los consejeros electorales por parte de la mayoría los integrantes de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

“Hay algunas iniciativas para que desaparezcan los Organismos Públicos Electorales Locales y los consejeros del INE los nombre la mayoría simple de la Cámara de diputados, eso quiere decir captura partidista del árbitro en todo el país y eso no es petate del muerto”, dijo ante estudiantes, funcionarios electorales y magistrados electorales locales reunidos en el auditorio Luis Carvajal Espino de la UAT.

Antes durante la presentación de su libro, destacó que es urgente que todos contribuyan a la defensa de la democracia, la cual, reiteró no nació en México a partir del 1 de julio de 2018 con el triunfo de la izquierda nacional y debe fortalecerse a partir de la defensa de las instituciones locales.

“Esa reivindicación del federalismo, es también una reivindicación democrática, no hay que acabar con las instituciones locales, en todo caso hay que fortalecerlas y ese no es ningún petate del muerto, sino que hay pruebas de ellos. Hay iniciativas para acabar con los órganos estatales y en cambio, hipercentralizar la actividad electoral, como si desde la ciudad de México se pudiera hacer el arbitraje político de un país muy rico y muy complejo”, apuntó.

Además, resaltó que en el caso de México, si bien la democracia no es asediada como en el pasado por golpes militares externos contra el sistema democrático, si existen conductas que pudieran generar acciones en contra de éste y su debilitamiento, pues “muchas veces los problemas contemporáneos de la democracia empiezan a ser una especie de enfermedad autoinmune generada desde adentro del sistema democrático”.

Además, consideró un despropósito que ahora desde el gobierno se pretenda acotar a los órganos autónomos como el INE, pues “ya hemos dicho que no somos enemigos del gobierno”, pero en cambio, insistió, hay voces y acciones que buscan debilitar y desacreditar al árbitro electoral atentando con su autonomía.

“No es posible que se pretenda avanzar en otros derechos humanos sacrificando otros derechos, como los políticos, la libertad, la libertad de expresión, sacrificando la democracia que implica que el que gobierno se tiene que sujetar a la Constitución y a la leyes, que es un gobernante acotado, que no puede pasar por encima de otros poderes, que no puede destruir a los órganos autónomos, que no puede en suma, romper las reglas del juego que le permitieron llegar democráticamente al poder”.