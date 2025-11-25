Martes, noviembre 25, 2025
NoticiasEstado

Gobierno impulsa mejora urbana de municipios con obra pública; Cuéllar inaugura infraestructura en Huactzinco y Tepeyanco

La Redacción

El gobierno del estado reforzó su política de apoyo directo a los 60 municipios con la inauguración de nuevas obras en San Juan Huactzinco y Tepeyanco, donde la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros subrayó que acompañar a las autoridades locales es hoy una prioridad para abatir rezagos históricos y mejorar la calidad de vida en las comunidades.

- Anuncio -

“Durante muchos años se dejó solos a los presidentes municipales. Para mí es fundamental que cuenten con el acompañamiento del gobierno estatal para lograr más”, afirmó.

En la entrega de la obra de guarniciones y pavimento con adoquín en la calle Ciento Diez, Cuéllar Cisneros destacó que Huactzinco ha recibido un impulso significativo en infraestructura urbana y educativa, con acciones como la rehabilitación de la cancha de fútbol de la Unidad Deportiva El Chamizal, el arco de acceso en la carretera Huactzinco–Villalta y trabajos de urbanización en las calles 24 de Febrero y Benito Juárez, además de la intervención en planteles como la Secundaria Técnica número 42 “Crisanto Cuéllar Abaroa” y el Cecyte 15.

El secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia detalló que la obra consistió en la colocación de 460 metros cúbicos de concreto hidráulico, 760 metros lineales de guarniciones y 705 metros cuadrados de banquetas, con una inversión conjunta de 5.5 millones de pesos provenientes de recursos estatales y municipales. La intervención beneficiará directamente a 7 mil 679 habitantes, además de visitantes que transitan por la zona.

- Advertisement -

En la inauguración de la calle Jacarandas en Tepeyanco, la gobernadora Cuéllar Cisneros destacó la nueva política de uso transparente de los recursos públicos, que permitió que fondos operados sin claridad regresaran al gobierno estatal para ser destinados directamente a infraestructura municipal.

“Antes existía el llamado ‘fondo moche’, dinero que no se transparentaba. Decidimos que ese recurso es del pueblo y debe regresar al pueblo”, señaló.

Resultado de esta reorientación presupuestal, la mandataria estatal dio a conocer que Tepeyanco ha registrado un crecimiento sostenido en obra pública: nueve obras en 2022 (7.5 millones de pesos), nueve más en 2023 (18 millones), dos obras en 2024 (3.5 millones) y 10 obras programadas para 2025 (12 millones), lo que se traduce en 41 millones de pesos extras al presupuesto municipal destinado exclusivamente a infraestructura.

- Advertisement -

Lorena Cuéllar recordó que esta política ha permitido que Tlaxcala alcance un promedio de seis obras diarias, sumando 6 mil 203 proyectos realizados en cuatro años, además de avances como el nuevo Hospital General, las unidades de Hemodinamia y Mínima Invasión, el CRIAT–Teletón —primero en el país financiado con inversión estatal— y la creación de siete fiscalías especializadas.

En materia de seguridad, destacó la recuperación de 5 mil 600 vehículos y la reducción del 68 por ciento en el robo de autos. Por todo ello, la mandataria afirmó que “cuando sumamos esfuerzos y trabajamos en equipo, los resultados se notan”.

“Vamos a seguir apoyando a todos los municipios”, apuntó.

Eduardo Hernández explicó que la calle Jacarandas se ejecutó mediante el programa “Peso a Peso”, un modelo de cooperación entre el municipio y el gobierno del estado. La obra contempló 170 metros lineales, 908 metros cuadrados de adoquín, 345 metros lineales de guarniciones y 131 metros lineales de tubería para drenaje, con una inversión de un millón 81 mil pesos.

En su intervención, el diputado local, Bladimir Zainos Flores resaltó que la coordinación entre poderes ha sido clave para ampliar el alcance de la obra pública.

Mencionó que existía un fondo de alrededor de 500 millones de pesos anuales que antes era administrado por diputados, pese a que la ley no lo permitía. La actual Legislatura decidió reincorporarlo al Ejecutivo estatal, lo que ha permitido que el presupuesto rinda para más obras y beneficie realmente a la población.

Los presidentes municipales de Huactzinco y Tepeyanco, Eberth Robles Ocotzi y William Zainos Flores, respectivamente, reconocieron el respaldo del gobierno del estado y reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para seguir mejorando su infraestructura urbana.

Temas

Más noticias

Nacional

México debe estar siempre alerta ante cualquier intento de injerencia externa apoyada por conservadores: Sheinbaum

La Redacción -
San Juan de Ulúa, Veracruz. Hoy como ayer los mexicanos estamos llamados a defender la Independencia de México, la justicia, la verdadera democracia y libertad,...
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Últimas

Últimas

Relacionadas

10 víctimas de los 45 probables feminicidios registrados en Puebla en 2025 siguen sin identificar; activistas exigen justicia

Isaí Pérez Guarneros -
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, integrantes de al menos 33 colectivos realizaron un conteo...

Ayuntamiento de Tlaxcala entrega 700 despensas a familias que más lo necesitan con apoyo del DIF estatal

La Redacción -
En un ejercicio de atención directa y de trabajo cercano a la gente, el ayuntamiento de Tlaxcala distribuyó más de 700 despensas en beneficio...

Titular de SIA recorre los municipios de Tepeyanco y Sanctórum para informar a los productores sobre el subsidio al maíz

La Redacción -
El titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal realizó un recorrido por los municipios de Tepeyanco y Sanctórum...

Más noticias

Ataques aéreos “masivos” entre Ucrania y Rusia dejan al menos 10 muertos

La Jornada -
Afp Kiev. Ucrania y Rusia intercambiaron este martes ataques aéreos "masivos" que dejaron al menos 10 muertos, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan...

Disminuye producción en todos los cultivos del país, alertan dirigentes del Frente para el Rescate del Campo

La Jornada -
Braulio Carbajal Los bloqueos registrados este lunes en diferentes entidades del país son consecuencia de la falta de respuesta del gobierno ante los múltiples llamados...

Miles de mujeres marchan en toda AL y el Caribe por el 25 N; más de 19 mil víctimas de feminicidio: Cepal

La Jornada -
Movilizaciones y actos de denuncia se desarrollan este martes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en ciudades de toda...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025