Ha destinado el gobierno estatal más de 250 mdp de recursos propios para la continencia de Covid-19: Lima

El gobierno del estado ha destinado más de 250 millones de pesos de recursos propios para atender la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, principalmente para la adquisición de insumos, equipo de protección y medicamentos que forman parte del tratamiento TNR4 que se aplica a los pacientes positivos al nuevo coronavirus, reveló el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales.

Asimismo, dio a conocer que la Federación no ha apoyado a la dependencia con recursos adicionales para enfrentar esta emergencia sanitaria, si bien reconoció que le ha permitido reencauzar para este fin partidas presupuestales de algunos programas que cuya demanda bajó en este periodo.

El funcionario prefirió no aventurarse a asegurar que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez dispone de un presupuesto similar al que ha gastado hasta ahora para enfrentar un posible rebrote de casos de Covid-19, el cual la misma dependencia tiene previsto por la entrada de la temporada invernal y por el incremento de la movilidad social registrada en las últimas semanas.

Cabe recordar que a principio de la pandemia, Lima Morales dio a conocer que el gobierno estatal contaba con un presupuesto de 50 millones de pesos para atender la urgencia y emergencia del coronavirus; precisó que dicha cantidad era adicional al recurso autorizado este 2020 al sector salud estatal para el manejo de pacientes en terapia intensiva.

Más adelante, a mediados del año, dio a conocer que la atención de un paciente de Covid-19 que requiere ser hospitalizado representa para la administración estatal un gasto de entre 35 mil y 45 mil pesos por día, desde su ingreso hasta que es dado de alta.

Este miércoles, en rueda de prensa, Lima Morales informó que hasta hace dos semanas el gobierno del estado ha destinado más de 250 millones de recursos propios para enfrentar la pandemia del virus Sars-Cov-2.

“Tan solo de presupuesto estatal, más de 250 millones de pesos y me estoy quedando corto porque estoy dando el reporte que tengo de hace dos semanas y eso quiere decir que no estoy considerando todavía rubros como el del oxígeno que aumentó un 600 por ciento el consumo en la Secretaría de Salud o la compra de material de protección personal que aumentó N número de veces, no puedo decir que incrementó siete u ocho veces, sino que aumentó de forma exponencial”.