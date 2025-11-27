Gobierno estatal impulsa modernización histórica del ITAES con tecnología de alto nivel

El gobierno del estado entregó nuevo equipamiento al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES), con lo que consolida a esta institución como el centro público de diagnóstico médico más avanzado de la región.

- Anuncio -

Durante el evento, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que, en su administración, el ITAES pasó de generar 1.5 millones de pesos anuales a 30 millones, crecimiento que ha permitido ampliar servicios, modernizar instalaciones y adquirir tecnología de nivel internacional.

Cuéllar Cisneros señaló que, en estos cuatro años, se han invertido 117.5 millones de pesos en equipamiento, lo que incluye la incorporación de un tomógrafo de última generación, el nuevo equipo de resonancia magnética de tres teslas, el más potente de uso clínico en la región, capaz de detectar enfermedades en fases tempranas y reducir significativamente los tiempos de estudio.

Además, la renovación integral de la sala de Rayos X —ahora digital y con mínima exposición a radiación—; un ultrasonido portátil Doppler color para diagnósticos en campo, un ecocardiógrafo de gama alta con banda de esfuerzo, y el sistema PACS, que permite almacenar estudios y entregar resultados electrónicos directamente en los teléfonos de los pacientes.

- Advertisement -

“Hoy lo puedo decir con absoluta certeza: el ITAES está equipado con tecnología que antes solo veíamos en los grandes centros nacionales y privados. Incluso, de otros estados vienen ya a Tlaxcala a atenderse. Esto significa algo muy simple y poderoso: podremos salvar vidas con mayor oportunidad”, afirmó.

La gobernadora destacó la construcción del Hospital de la Mujer y del Hospital Infantil de Tlaxcala en 2026, como parte del fortalecimiento del sistema estatal de salud, y agradeció al personal médico y operativo del ITAES, reconociendo que cada avance tecnológico solo cobra sentido gracias al trabajo del equipo profesional que atiende diariamente a la ciudadanía.

El secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Tapia Hernández informó que las obras realizadas garantizan entornos seguros, funcionales y de excelencia para quienes acuden al instituto.

- Advertisement -

Las intervenciones incluyeron la instalación de sistemas de oxígeno y gas medicinal, salidas eléctricas y contactos regulados para instrumental especializado, nuevas luminarias en áreas administrativas, cambio de piso, impermeabilización y adecuaciones en la zona de tecnología de precisión.

Estas acciones representaron una inversión de 7 millones 499 mil pesos, orientados a consolidar un entorno moderno que acompañe el crecimiento tecnológico del instituto y fortalezca la atención a la ciudadanía.

El director general del ITAES, Adán Baltazar Lima Bernal destacó que esta es la primera gran remodelación del instituto en más de dos décadas, y reconoció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar para concretar un proyecto que coloca al ITAES en la ruta de la innovación tecnológica.

“Hoy damos un paso firme hacia la modernización: tenemos un ITAES renovado, digitalizado y con equipos capaces de ofrecer diagnósticos más precisos, confiables y oportunos”, señaló.

Lima Bernal añadió que la meta es convertir al ITAES en un referente regional de diagnóstico especializado e investigación, así como en un espacio de formación profesional.

Al evento asistieron el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses; la diputada Maribel León Cruz, presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado; funcionarios estatales y personal operativo del ITAES.