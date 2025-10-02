Gobierno estatal fortalece condiciones laborales del personal de salud

El gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Salud (SESA), firmó un convenio con la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), a fin de fortalecer las condiciones laborales del personal sindicalizado y reconocer la labor que, día a día, realiza en favor de la población tlaxcalteca.

De esta manera, la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros cumple con la prestación prevista en el numeral 130, fracción VII de las Condiciones Generales de Trabajo, consistente en proporcionar vestuario y equipo, la cual será entregada mediante un monedero electrónico al personal de salud.

En el acto protocolario, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; el titular de la SESA, Rigoberto Zamudio Meneses, y la dirigente de la Sección 27 del SNTSA, Blanca Águila Lima.

La firma de este convenio refleja la convicción del gobierno del estado de privilegiar la legalidad, la justicia laboral y la salud pública, como ejes para ofrecer un servicio digno y humano.

Lo anterior, al atender las Condiciones Generales de Trabajo del personal sindicalizado, las cuales son el marco jurídico que regula la relación entre la institución y sus trabajadores, garantizando así un entorno justo, seguro y ordenado.

De esta manera, el gobierno del estado reafirma su compromiso con el respeto a los derechos laborales del personal del sector salud.