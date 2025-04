Gobierno estatal beneficia a habitantes de Huamantla con cuartos dormitorio

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada del presidente de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo y del titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), David Guerrero Tapia, encabezó la entrega de 51 cuartos dormitorios y tres cuartos dormitorio con baño del programa “Viviendas Adecuadas con Espacios Dignos 2025”.

Ante las familias beneficiadas de las localidades de Nuevo Progreso, Benito Juárez, San José Xicohténcatl y Huamantla centro, la mandataria destacó que ahora cuentan con un patrimonio por el que no tuvieron que pagar nada.

“Antes había muchos obstáculos, les decían: ‘Ah, no tienes escritura, no puedes. No tienes el terreno, no está tu nombre, no puedes’. Había muchas limitaciones. […] Decidimos asignar un presupuesto más y ha ido creciendo. Hoy estamos invirtiendo 120 millones de pesos cada año para este programa”.

Informó que, en Huamantla, se invirtieron 5.8 millones de pesos en 51 cuartos dormitorios y tres cuartos dormitorio con baño, y aseguró que “vamos a seguir trabajando con el presidente; vamos a seguir construyendo pozos de agua, que aquí se requieren varios”, agregó.

En el evento desarrollado en la colonia Ignacio Zaragoza, el titular de la SOTyV, David Guerrero Tapia destacó que Huamantla ha recibido un apoyo notable en materia de vivienda en tres años con una inversión histórica de 21 millones 160 mil pesos, por concepto de mejora de vivienda.

“Hoy estamos entregando 51 cuartos dormitorio combatiendo el hacinamiento: tres cuartos con baño apoyando a familias en donde algún integrante tiene condiciones complicadas de salud, especialmente en el tema de insuficiencia renal que requiere la higiene y la conexión necesaria con sanitario para mejorar su salud desde casa, y 13 unidades básicas de vivienda para familias que desafortunadamente las condiciones de vida no les han permitido tener un hogar”, detalló.

En su intervención, el alcalde de Huamantla, Salvador Santos Cedillo destacó que a tres años de hacer equipo con la gobernadora, han sido evidentes los apoyos en materia de vivienda, además de que este municipio ha sido uno de los más beneficiados.

“Se hacen las solicitudes de manera personal. No se pide ni un solo peso. Hay un candado que la verdad lo veo muy bien porque ahora aseguramos que la mamá soltera con sus hijos tenga su hogar, para que el adulto mayor tenga su hogar y así cada uno de ellos. Entonces, la verdad eso beneficia mucho a las personas”, subrayó.

De manos de la gobernadora recibieron sus llaves José Gonzalo Natividad León, Martha Muñoz Briones, y Anallely Ascensión Parraguirre, beneficiarios del programa Viviendas Adecuadas con Espacios Dignos 2025.

En el acto protocolario, estuvieron el presidente de comunidad de la colonia Ignacio Zaragoza, Manuel Eduardo Martínez Luna y el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, así como integrantes del ayuntamiento y habitantes del municipio.