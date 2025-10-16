Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasEstado

Gobierno del estado reporta saldo blanco durante festejos por 500 años de fundación de Tlaxcala

La Redacción

El gobierno del estado informó que las actividades conmemorativas por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala concluyeron con saldo blanco, luego de 13 días de celebraciones que reunieron a miles de visitantes en un marco de orden, paz y convivencia familiar.

- Anuncio -

Durante el periodo de festejos, más de 162 mil personas asistieron a las más de 120 actividades artísticas, culturales, deportivas, académicas y recreativas organizadas por diversas dependencias, que transformaron la capital tlaxcalteca en un espacio de encuentro, memoria e identidad.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las corporaciones estatales y municipales se coordinaron a fin de desplegaron un operativo permanente en el primer cuadro de la ciudad, durante los eventos masivos, entre otras dependencias, participaron la policía municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El operativo incluyó la instalación de arcos detectores de metales y escáneres de rayos X en los accesos a la Plaza de la Constitución para evitar el ingreso de objetos prohibidos a los conciertos, además de la presencia de elementos de seguridad pública.

- Advertisement -

Además, de manera previa brigadas de Protección Civil realizaron inspecciones a los escenarios, carpas y espacios públicos para identificar riesgos y garantizar el desarrollo de las actividades en un marco de seguridad.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que el desarrollo seguro y armonioso de los eventos fue resultado de la coordinación interinstitucional entre corporaciones de seguridad, protección civil, salud y cultura, así como del comportamiento ejemplar de las familias tlaxcaltecas.

Las celebraciones incluyeron conciertos, exposiciones, festivales, desfiles y foros académicos que rindieron homenaje al legado histórico de la entidad y promovieron una reflexión sobre el papel de Tlaxcala en la conformación de la nación.

- Advertisement -

El gobierno del estado reconoció la participación ciudadana y el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, cuyo trabajo conjunto permitió que las celebraciones se desarrollaran en un ambiente de tranquilidad, convivencia y orgullo por la historia tlaxcalteca.

Con saldo blanco, una alta participación y una agenda diversa que unió tradición, cultura y modernidad, Tlaxcala celebró cinco siglos de historia reafirmando su vocación de paz, su fortaleza cultural y su papel como raíz viva de México.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Escorpión

Israel León O'Farrill -
Hace unos días leí una interesante noticia. Según nos informa La Jornada de Oriente, “Un complejo de montículos donde destaca una estructura con forma de escorpión,...

Profeco alerta a comercios por intentos de extorsión de falsos verificadores en Puebla y Tlaxcala

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió a comercios establecidos en Puebla y Tlaxcala sobre la presencia de individuos que se hacen pasar por verificadores...
00:01:36

Paro indefinido en el Tecnológico de Tehuacán, alumnos exigen rendición de cuentas y mejor infraestructura

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán iniciaron un paro indefinido de actividades, para exigir que se mejoren las condiciones de la institución, pues señalan...

Más noticias

Determina SCJN que jueces no podrán reducir condenas de sentenciados por feminicidio

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio alegando su derecho a la...

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Confirma Trump que autorizó a la CIA operar en Venezuela

La Jornada -
La Redacción, Afp, Europa Press Washington. El presidente Donald Trump confirmó este miércoles los reportes de que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025