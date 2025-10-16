Gobierno del estado reporta saldo blanco durante festejos por 500 años de fundación de Tlaxcala

El gobierno del estado informó que las actividades conmemorativas por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala concluyeron con saldo blanco, luego de 13 días de celebraciones que reunieron a miles de visitantes en un marco de orden, paz y convivencia familiar.

Durante el periodo de festejos, más de 162 mil personas asistieron a las más de 120 actividades artísticas, culturales, deportivas, académicas y recreativas organizadas por diversas dependencias, que transformaron la capital tlaxcalteca en un espacio de encuentro, memoria e identidad.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las corporaciones estatales y municipales se coordinaron a fin de desplegaron un operativo permanente en el primer cuadro de la ciudad, durante los eventos masivos, entre otras dependencias, participaron la policía municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El operativo incluyó la instalación de arcos detectores de metales y escáneres de rayos X en los accesos a la Plaza de la Constitución para evitar el ingreso de objetos prohibidos a los conciertos, además de la presencia de elementos de seguridad pública.

Además, de manera previa brigadas de Protección Civil realizaron inspecciones a los escenarios, carpas y espacios públicos para identificar riesgos y garantizar el desarrollo de las actividades en un marco de seguridad.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que el desarrollo seguro y armonioso de los eventos fue resultado de la coordinación interinstitucional entre corporaciones de seguridad, protección civil, salud y cultura, así como del comportamiento ejemplar de las familias tlaxcaltecas.

Las celebraciones incluyeron conciertos, exposiciones, festivales, desfiles y foros académicos que rindieron homenaje al legado histórico de la entidad y promovieron una reflexión sobre el papel de Tlaxcala en la conformación de la nación.

El gobierno del estado reconoció la participación ciudadana y el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, cuyo trabajo conjunto permitió que las celebraciones se desarrollaran en un ambiente de tranquilidad, convivencia y orgullo por la historia tlaxcalteca.

Con saldo blanco, una alta participación y una agenda diversa que unió tradición, cultura y modernidad, Tlaxcala celebró cinco siglos de historia reafirmando su vocación de paz, su fortaleza cultural y su papel como raíz viva de México.