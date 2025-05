Gobierno del estado reconoce a maestros tlaxcaltecas de la sección 31 del SNTE

Como parte de la celebración del día del maestro y la maestra, la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET), en coordinación con la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entregó estímulos y reconocimientos por 30 y 40 años de servicio a 321 docentes.

Durante el acto protocolario, celebrado en el salón Joaquín Cisneros de la capital del estado, el titular de la SEPE–USET, Homero Meneses Hernández, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, destacó la labor docente en Tlaxcala y el compromiso de la administración estatal por mejorar sus condiciones laborales

“Mi compromiso como secretario de Educación es claro: recuperar esa dignidad, no como un eslogan, sino como una política pública. No me interesa que confíen en mí como individuo. Lo que me importa es que confíen en la fuerza de nuestra unidad, en la dignidad magisterial, en la lucha histórica que nos hermana. Ese es también el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quienes tienen claro que no hay Cuarta Transformación sin la escuela pública ni sin el magisterio nacional”, destacó.

El funcionario comentó que, desde el inicio de la presente administración, la SEPE–USET trabaja en aspectos que, durante décadas, fueron postergados, como recuperar el poder adquisitivo de maestras y maestros, fortalecer los procesos de ingreso y promoción con reglas claras y humanas, y garantizar un retiro justo y digno.

Por su parte, el secretario general de la sección 31 del SNTE, Cutberto Chávez de la Rosa reconoció la labor de los docentes galardonados, quienes han dejado una huella imborrable en la historia educativa de Tlaxcala.

“Su compromiso no solo se mide en años, sino en el impacto que ha tenido en cada alumno, en cada familia, en la sociedad en conjunto; 30 años de servicio representan una vida dedicada a la docencia, superando retos y adaptándose a los cambios con valentía; 40 años son el testimonio de una vocación forme, de un amor inquebrantable, por el conocimiento y crecimiento de sus estudiantes, y 50 años simbolizan la máxima entrega”, enfatizó.

Durante la ceremonia se otorgaron reconocimientos y cheques a 228 docentes por 30 años de servicio y a 93 por 40 años de servicio.

El gobierno del estado, a través de la SEPE–USET, refrendó su compromiso con el magisterio y su labor para lograr una educación de calidad en beneficio de Tlaxcala, a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca (Numet).

En el evento también estuvieron presentes autoridades educativas, sindicales, diputados locales y de la 23 Zona Militar, así como familiares de los galardonados.