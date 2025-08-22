Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Gobierno del estado fortalece lazos con Concanaco para impulsar el comercio y el turismo

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso con el sector empresarial durante un encuentro con representantes nacionales y estatales de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco–Servytur).

- Anuncio -

En su mensaje, destacó que Tlaxcala vive un momento histórico de crecimiento económico y oportunidades. “Mi forma de ver todos los días es cómo fortalecer a los comerciantes, traer precisamente eventos que hagan que estos comercios crezcan”, aseguró.

Recordó que la entidad ha sido sede de nueve eventos internacionales en los últimos años, lo que ha generado “una derrama económica sin precedentes de 2 mil 800 millones de pesos, que traducido en beneficios para el comercio es inmenso”.

Cuéllar Cisneros también resaltó la entrega de más de 4 mil negocios equipados a mujeres jefas de familia y jóvenes tlaxcaltecas. “No las dejamos hasta que ellas realmente ya salen adelante, es un acompañamiento constante para que puedan ser exitosas”, puntualizó.

- Advertisement -

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón reconoció la apertura de la mandataria: “Muchas gracias, señora gobernadora, por darnos un espacio con Concanaco, que es una de las cámaras más importantes del comercio y del turismo”.

Añadió que se han creado programas en beneficio de este sector. “En el Censo Económico 2025 se registraron más de 6 mil 500 nuevas unidades económicas desde que inició su gobierno. Esto quiere decir que vamos por buen camino”, afirmó.

El presidente de Concanaco–Servytur, Octavio de la Torre de Steffano reconoció el liderazgo de la gobernadora. “Me ha tocado acompañarte en gran parte de tu periodo, seguirte, admirarte, ver lo que han hecho. (…) Mi reconocimiento y el de la organización por el trabajo que has hecho y que seguirás haciendo”, expresó.

- Advertisement -

Subrayó, además, la relevancia del sector que representa. “El comercio, los servicios y el turismo son hoy el motor económico de la nación; generan siete de cada 10 empleos y representan el 66 por ciento del Producto Interno Bruto del país”.

Dichas acciones fortalecen la colaboración institucional, escuchar las necesidades del sector y construir estrategias conjuntas que impulsen la competitividad, el desarrollo económico local y la atracción de nuevas inversiones en beneficio de Tlaxcala.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Secretaría de las Mujeres impulsa sororidad y empoderamiento colectivo en Calpulalpan

La Redacción -
La Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET) llevó a cabo en el municipio de Calpulalpan el foro “Nos necesitamos unidas, no divididas”, con...

SIA acerca a municipios talleres para mejorar la alimentación del ganado

La Redacción -
La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), a través del programa de Capacitación Móvil y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, lleva a los municipios talleres prácticos...

La lluvia arrastra a un motociclista en La María y deja bajo el agua a dos vehículos en el puente Finsa

Patricia Méndez -
Un motociclista fue arrastrado por la corriente en el crucero de La María, y posteriormente rescatado, mientras que dos vehículos quedaron prácticamente bajo el...

Más noticias

Desarticulan célula de tráfico de armas del ‘CJNG’; detienen al ‘Cachorro’ y a 13 más

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de...

Israel intensifica ofensiva en Gaza con miras al último gran bastión de Hamas

La Jornada -
Afp Gaza. A golpe de bombardeos y operaciones, el ejército israelí intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de...

DEA vincula a Venezuela con FARC y ELN para traficar con cárteles mexicanos hacia EU

La Jornada -
De la Redacción Ciudad de México. Estados Unidos acusó al gobierno de Venezuela de operar como un Estado narcoterrorista, y de colaborar con las Fuerzas...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025