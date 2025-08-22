Gobierno del estado fortalece lazos con Concanaco para impulsar el comercio y el turismo

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso con el sector empresarial durante un encuentro con representantes nacionales y estatales de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco–Servytur).

En su mensaje, destacó que Tlaxcala vive un momento histórico de crecimiento económico y oportunidades. “Mi forma de ver todos los días es cómo fortalecer a los comerciantes, traer precisamente eventos que hagan que estos comercios crezcan”, aseguró.

Recordó que la entidad ha sido sede de nueve eventos internacionales en los últimos años, lo que ha generado “una derrama económica sin precedentes de 2 mil 800 millones de pesos, que traducido en beneficios para el comercio es inmenso”.

Cuéllar Cisneros también resaltó la entrega de más de 4 mil negocios equipados a mujeres jefas de familia y jóvenes tlaxcaltecas. “No las dejamos hasta que ellas realmente ya salen adelante, es un acompañamiento constante para que puedan ser exitosas”, puntualizó.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón reconoció la apertura de la mandataria: “Muchas gracias, señora gobernadora, por darnos un espacio con Concanaco, que es una de las cámaras más importantes del comercio y del turismo”.

Añadió que se han creado programas en beneficio de este sector. “En el Censo Económico 2025 se registraron más de 6 mil 500 nuevas unidades económicas desde que inició su gobierno. Esto quiere decir que vamos por buen camino”, afirmó.

El presidente de Concanaco–Servytur, Octavio de la Torre de Steffano reconoció el liderazgo de la gobernadora. “Me ha tocado acompañarte en gran parte de tu periodo, seguirte, admirarte, ver lo que han hecho. (…) Mi reconocimiento y el de la organización por el trabajo que has hecho y que seguirás haciendo”, expresó.

Subrayó, además, la relevancia del sector que representa. “El comercio, los servicios y el turismo son hoy el motor económico de la nación; generan siete de cada 10 empleos y representan el 66 por ciento del Producto Interno Bruto del país”.

Dichas acciones fortalecen la colaboración institucional, escuchar las necesidades del sector y construir estrategias conjuntas que impulsen la competitividad, el desarrollo económico local y la atracción de nuevas inversiones en beneficio de Tlaxcala.