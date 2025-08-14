Gobierno del estado e IMSS–Bienestar acuerdan trabajo conjunto para construcción del Hospital de la Mujer

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó un recorrido, junto con autoridades del IMSS–Bienestar, para explorar las opciones de terreno donde se edificará el nuevo Hospital de la Mujer en Tlaxcala, infraestructura que reforzará la atención médica especializada y gratuita para mujeres de la entidad.

La mandataria destacó que este proyecto responde a un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la salud de las mujeres tlaxcaltecas y representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la atención integral de este sector.

“Es un sueño desde el inicio de mi administración, que hoy con el apoyo del gobierno de México se empieza a concretar, y que pronto será una realidad para todas las tlaxcaltecas”, afirmó.

El recorrido se realizó en la Zona de Hospitales, en la comunidad de San Matías Tepetomatitlán, área estratégica dedicada a la infraestructura médica, donde la mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, constató que el predio propuesto cuenta con los servicios básicos de agua y electrificación, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez en las etapas previas a la construcción.

Durante la visita, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila subrayó que este hospital será un esfuerzo conjunto y una asociación histórica con el IMSS ordinario que se enmarca en la estrategia de universalización de los servicios de salud.

“El nuevo Hospital de la Mujer de Tlaxcala permitirá optimizar la atención médica y ofrecer un espacio de primer nivel, con servicios de calidad para las mujeres”, señaló.

En su oportunidad, Ana de Gortari Pedroza, titular de la Unidad de Infraestructura y Cartera de Proyectos Especiales del IMSS, informó que el predio debe cumplir con los requerimientos de ubicación y servicios.

Añadió que se iniciarán los estudios topográficos y de mecánica de suelos, además de los trabajos documentales, jurídicos y administrativos para concretar la donación del terreno y desarrollar el anteproyecto arquitectónico que dará forma a la obra.

El nuevo Hospital de la Mujer será un referente regional en atención médica especializada al integrar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el programa IMSS–Bienestar para ofrecer atención de alta especialidad y de calidad en el estado.

Como parte de los acuerdos se estableció trabajar en dos rutas: la legal que contempla todos los aspectos jurídico–administrativos para la donación del terreno; y la de levantamiento de estudios preliminares; además, se acordó realizar un cronograma de reuniones periódicas para ir presentando los avances del anteproyecto arquitectónico.

Al recorrido asistieron Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno; Saúl Nevárez Jiménez, titular del IMSS en Tlaxcala; Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud del estado; Gabriel Gutiérrez Morales, titular del IMSS–Bienestar en Tlaxcala; Rubén Terán Águila, consejero Jurídico del Ejecutivo y Ricardo García Portilla, consejero de la Concamin en el IMSS.