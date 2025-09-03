Miércoles, septiembre 3, 2025
NoticiasEstado

Gobierno del estado construye para las mujeres un Tlaxcala seguro y libre de violencia: Ramírez

La Redacción

Con un llamado a las personas servidoras públicas de los tres poderes y municipales para asumir con responsabilidad el cumplimiento de las medidas que contempla la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández encabezó este miércoles una jornada de capacitación dirigida a servidoras y servidores públicos de los tres poderes del estado y de los 60 municipios, en las instalaciones del auditorio del Órgano Superior de Fiscalización (OSF).

Este encuentro, organizado por el OSF e impulsado por el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, refleja la firme voluntad política de su administración para construir un Tlaxcala seguro y libre de violencia para las mujeres.

Como muestra de esa visión de Estado, la mandataria ha instruido que al menos el 60 por ciento de las acciones de su gobierno esté enfocado en favorecer a las mujeres tlaxcaltecas y ha fortalecido la estructura institucional con la creación de la Secretaría de las Mujeres, una dependencia que atiende de manera dedicada y estratégica las necesidades de este sector de la población.

Ramírez Hernández subrayó que la atención a la AVGM no es una opción, sino una obligación moral y legal que exige el trabajo coordinado y decidido de todas las autoridades. “Cada acción y política pública debe reflejar el compromiso que tenemos con la seguridad, el bienestar y el respeto pleno de los derechos humanos de las mujeres”, enfatizó.

En este sentido, destacó la importancia de la capacitación con perspectiva de género como una herramienta fundamental para generar políticas públicas efectivas y para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Durante el evento, el secretario de Gobierno estuvo acompañado en el presídium por Arturo Lucio Salas Miguela, auditor Superior del estado; el diputado Baldimir Zainos Flores, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado; así como por las ponentes Jaidi Montserrat Vázquez López y Karina Vianey Cabrera García.

Con la participación activa de servidoras y servidores públicos de todas las dependencias estatales y municipales, Tlaxcala reafirma su compromiso de consolidar un gobierno sensible y responsable, que actúe con firmeza para garantizar que cada medida de la AVGM sea atendida de manera puntual y efectiva.

