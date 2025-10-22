Gobierno de Tlaxcala y Embajada de Alemania impulsan colaboración económica y educativa

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recibió al embajador de Alemania en México, Clemens Von Goetze, encuentro en el que afirmó que esta visita diplomática abre un nuevo capítulo de colaboración entre Tlaxcala y la nación europea en materia industrial, tecnológica, educativa y científica.

“Tlaxcala es una tierra pequeña, pero grande en historia, cultura y determinación; la visita del embajador Clemens Von Goetze, simboliza la confianza y la amistad duradera entre nuestros pueblos”, afirmó.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, la titular del Poder Ejecutivo local subrayó que Alemania y Tlaxcala comparten valores esenciales, como la innovación, la productividad, la educación técnica y el desarrollo sustentable, principios que –dijo– han permitido construir una relación sólida y productiva.

En su mensaje, Cuéllar Cisneros dio a conocer que, actualmente, en Tlaxcala operan 11 empresas alemanas de sectores estratégicos como el automotriz, el químico y la manufactura avanzada. También, se han recibido siete nuevos proyectos de inversión alemana en la actual administración, lo que demuestra la confianza en el talento humano y el clima de seguridad que ofrece la entidad.

“Tlaxcala es el mejor lugar para invertir. Somos el estado con menos delitos del país. Hemos invertido como nunca en seguridad y brindamos acompañamiento total a las empresas desde el primer momento”, enfatizó.

Además, destacó que Tlaxcala será el primer estado del país en construir y poner en marcha el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, proyecto del gobierno de México que impulsará la llegada de más empresas internacionales y fortalecerá la generación de empleos de calidad.

Con una ubicación estratégica cercana a la Ciudad de México y los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, Cuéllar Cisneros aseguró que Tlaxcala ofrece infraestructura moderna, estabilidad social y una mano de obra altamente calificada, factores que consolidan su posición como destino confiable para la inversión extranjera.

Además, expresó su entusiasmo por el interés del embajador Clemens Von Goetze en conocer Tlaxcala y afirmó que su administración trabaja todos los días para fortalecer la belleza, la competitividad y la proyección internacional del estado.

“Acabamos de cumplir 500 años y Tlaxcala fundó México; tiene una raíz muy profunda, por eso nos llaman la Cuna de la Nación, y sin Tlaxcala no hay México”, señaló.

En su intervención, Clemens Von Goetze expresó su satisfacción por visitar por primera vez el estado y constatar la presencia activa de empresas alemanas que han apostado por invertir en la región.

Reconoció que los lazos económicos entre Alemania y Tlaxcala son sólidos, pero subrayó que “siempre hay oportunidades de crecimiento y fortalecimiento”, especialmente en sectores estratégicos que promuevan la innovación y el desarrollo industrial.

El diplomático alemán resaltó los vínculos culturales que unen a ambas naciones y elogió la arquitectura y el patrimonio cultural de Tlaxcala, así como su potencial turístico. Igualmente, agradeció el cálido recibimiento de la gobernadora Lorena Cuéllar, con quien existe la disposición de explorar nuevas oportunidades de colaboración para fortalecer la relación bilateral.

El secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón destacó que, durante la actual administración, Tlaxcala ha consolidado 45 nuevas empresas y 35 expansiones, lo que representa una inversión privada superior a los 29 mil millones de pesos y la creación de 13 mil 604 empleos formales registrados ante el IMSS.

Tras el evento protocolario, la gobernadora Lorena Cuéllar encabezó un diálogo abierto con el embajador Clemens Von Goetze, donde se abordaron temas relacionados con inversión, salud, infraestructura y fortalecimiento de la educación dual en la entidad.

La comitiva alemana estuvo integrada por Sonja Von Goetze; esposa del embajador Clemens Von Goetze; Volker Gutekunst, consejero de Economía y Comercio de la Embajada de Alemania en México; Johannes Hauser, director general de la Cámara Mexicano–Alemana de Comercio e Industria (Camexa) y Marko Foitzik, cónsul de Alemania en los estados de Tlaxcala y Puebla. Por parte de Tlaxcala, asistió María José Lechuga Durán, directora de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).