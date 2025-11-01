Gobierno de Tlaxcala rehabilita panteones para recibir a familias en Día de Muertos

A fin de garantizar la preservación de los espacios de memoria y rendir homenaje a una de las tradiciones más importantes del estado como es el Día de Muertos, el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, supervisó los trabajos de rehabilitación y limpieza en los panteones de Tizatlán y Tepehitec, que administra el Ayuntamiento capitalino.

Estas acciones tienen por objeto asegurar que los camposantos se encuentren en las mejores condiciones para recibir a miles de visitantes durante los días 1 y 2 de noviembre.

El Ayuntamiento de Tlaxcala cuenta actualmente con cuatro panteones a su cargo, ubicados en la zona centro y en la comunidad de San Esteban Tizatlán, tal es el caso de San Dieguito, ubicado en el centro de la ciudad, a un costado de la capilla de San Dieguito en el bulevar Guillermo Valle; y el de Jesús del Río, junto a la capilla del mismo nombre.

También el panteón El Vecino, ubicado junto a la capilla del Buen Vecino, y el de Jardines de la Colina, en la comunidad de San Esteban Tizatlán.

El resto de los panteones que se encuentran bajo la administración de las comunidades también reciben mantenimiento constante a través de la Dirección de Servicios Públicos, tal es el caso de: San Gabriel Cuauhtla, San Lucas Cuauhtelulpan, Acuitlapilco, Chimalpa, Atempan y Ocotlán.

Acompañado por el director del área, Marco Valencia Barrientos, el presidente municipal constató los trabajos de poda, deshierbe, retiro de residuos y mantenimiento general que se llevaron a cabo tanto en los panteones municipales como en aquellos administrados por las comunidades.

Durante su recorrido, el presidente Alfonso Sánchez García subrayó que mantener los panteones en orden es también una muestra de respeto hacia las familias y hacia quienes descansan en ellos.

“Estos espacios son parte de nuestra memoria colectiva, y en estas fechas tan significativas deben reflejar la identidad, el orden y el cuidado que distinguen a Tlaxcala”, finalizó el edil.