Gobierno de Tlaxcala participa en Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos

Con el objetivo de fortalecer la estrategia regional en materia de prevención y combate al robo de vehículos, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), participó en la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, que se celebró en Jiutepec, Morelos.

Durante el encuentro convocado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), estados participantes como Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, conocieron las acciones conjuntas que permitirán reforzar los mecanismos de vigilancia, intercambio de información y reacción inmediata, y acordaron combatir el robo de vehículos a través del uso de tecnologías.

En su intervención, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández presentó el informe de resultados y estrategias en materia de prevención y combate al robo de vehículos y transporte de carga en Tlaxcala, que calificó como una prioridad de la actual administración estatal.

Ramírez Hernández recordó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Tlaxcala ha sido reconocida durante 36 meses consecutivos como la entidad con menor incidencia delictiva del país, condición que se mantiene en los primeros siete meses de 2025.

Luis Antonio Ramírez, quien acudió en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, resaltó que la estrategia de seguridad ha dado resultados contundentes, al registrarse en junio de 2025 el mes con menos robos de vehículos en los últimos ocho años, con solo 43 incidentes. De igual forma, el robo a transporte de carga se redujo en un 58.4 por ciento, al pasar de 65 casos en 2024 a 27 en el mismo periodo de este año, mientras que el robo de motocicletas disminuyó a la mitad, de 316 a 157 hechos.

“Estos logros son producto de operativos conjuntos, inteligencia aplicada e intercambio de información en tiempo real”, afirmó Ramírez Hernández.

Asimismo, destacó la firma del convenio con la concesionaria de la autopista Arco Norte, que permitirá instalar 14 Puntos de Monitoreo Inteligente y lograr cobertura plena de videovigilancia en este corredor estratégico antes de que finalice septiembre; así como la estrategia BALAM, implementada en coordinación con la Guardia Nacional para incorporar arcos móviles, dispositivos de verificación y sistemas de seguimiento en tiempo real para reforzar la seguridad en rutas críticas.

En su intervención, el titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo refrendó la disposición de la entidad para mantener la coordinación interinstitucional y colaborar en el diseño de operativos regionales que permitan reducir la incidencia de este ilícito, además de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

Indicó que con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Tlaxcala presenta una disminución de manera anual en el robo de vehículos, lo anterior, a través de la implementación de operativos con la participación de los tres órdenes de gobierno.

En la reunión también participó la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán.

Con estas acciones, el gobierno del estado reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta con autoridades federales, estatales y municipales, impulsando estrategias que fortalezcan la seguridad pública y la protección del patrimonio de las familias tlaxcaltecas.