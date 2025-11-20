Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasEstado

Gobierno de Tlaxcala conmemora el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la ceremonia y el desfile cívico–militar deportivo, con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, considerada la Tercera Transformación de la vida pública del país, acompaña por autoridades civiles y militares, así como maestras, maestros, jóvenes y ciudadanos.

- Anuncio -

Desde las Escalinatas de los Héroes en la ciudad de Tlaxcala, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández fungió como orador oficial y ante los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; miembros de las fuerzas armadas y ciudadanía tlaxcalteca, afirmó que la transformación de México no está concluida.

“Requiere convicción, firmeza, ética pública y un compromiso profundo con nuestra historia, un rumbo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha marcado junto con millones de mexicanos y que en Tlaxcala seguimos por convicción”, dijo.

Al recordar los orígenes del movimiento revolucionario, el funcionario aseveró que “cuando un régimen deja de escuchar al pueblo, el pueblo abre caminos nuevos y eso ocurrió en 1910”, con la dictadura de El Porfiriato en México, “que concentró el poder político y económico en pocas manos”, dinámica que, en Tlaxcala, se expresó en el Prosperato, “que reprodujo mecanismos de control, exclusión y privilegio”.

- Advertisement -

Sin embargo, destacó que las grandes transformaciones de México siempre han tenido textos que condensan su espíritu, como “Los Sentimientos de la Nación de Morelos para la Independencia, las ideas liberales de Juárez para la Reforma; y para la Revolución, el Plan de San Luis de Francisco I. Madero”.

“Pero la fuerza política más profunda vino de las frases que el propio pueblo acuñó y que recorrieron el país entero: ‘La tierra es de quien la trabaja’; ‘Sufragio efectivo, no reelección’. Esos principios derribaron un régimen y siguen definiendo el tipo de democracia que queremos construir: una democracia en la que el voto sea libre, respetado y donde nadie pueda imponerse sobre la voluntad de la ciudadanía”, expuso.

Al respecto, Homero Meneses resaltó que, durante la Revolución, Tlaxcala no fue espectadora, sino protagonista, por la participación destaca de personajes como Domingo Arenas, uno de los principales jefes revolucionarios de la región; Juan Cuamatzi, líder antirreeleccionista vinculado al ideario magonista; y Carmen Vélez, la Adelita tlaxcalteca que encabezó tropas en 1910 y a quien la Junta Revolucionaria Pro Patria le otorgó el grado de generala.

- Advertisement -

“Recordamos también a Diego Sánchez en Tepehitec; a Gabriel M. Hernández, participante en la toma de Tlaxco; a Benigno Zenteno, quien combinó evangelio y revolución; y a los combatientes Pedro y Juana Morales, Félix Juárez Sánchez, Erasmo Cruz y muchos otros más que integraron brigadas y movimientos locales. Todos ellos forman parte del entramado histórico de nuestra Revolución, documentado en expedientes, archivos militares y relatos comunitarios”, refirió.

Y junto a ellos, el secretario de Educación también reconoció la presencia y la memoria de los héroes anónimos, “mujeres y hombres que no ocuparon titulares ni recibieron homenajes, pero que dieron la vida por la justicia social”, entre ellos Jacinto Matlalcoatl Cote, revolucionario tlaxcalteca, cuyo legado ha sido reivindicado por historiadores y por su propia familia.

“Su nombre, que durante años permaneció en silencio, hoy sale a la luz pública y será honrado en este desfile, en un acto de justicia histórica”, apuntó.

Meneses Hernández subrayó que, a 115 años de distancia, “el país vuelve a sostener un debate crucial: cómo seguir fortaleciendo la democracia para que sea verdaderamente del pueblo, para mejorar las condiciones materiales de las y los trabajadores”, pues así como en 1910 se exigió sufragio efectivo y la no reelección, “hoy se discute cómo impedir que el poder económico condicione al poder político; cómo garantizar que ninguna minoría imponga su interés por encima de la voluntad popular; y cómo asegurar que la dignidad laboral sea una realidad plena para todas y todos”.

“La Revolución nos dejó una enseñanza que sigue vigente: la democracia solo funciona cuando el pueblo es el protagonista, no el espectador”, sentenció.

Tras el discurso oficial, la mandataria estatal y las autoridades presentes colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor, para posteriormente trasladarse a la Plaza de la Constitución y presenciar el desfile conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, al cual culminó sin novedad.

Por parte del agrupamiento del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, participaron cinco banderas nacionales, 364 elementos y 29 vehículos; de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 80 elementos, tres vehículos, dos motobombas y una ambulancia; de las distintas dependencias gubernamentales, 131 elementos, cinco vehículos y 10 entrenadores; y del sector educativo, 15 planteles, 441 docentes, 2 mil 051 estudiantes y dos vehículos,

Estuvieron presentes la diputada Maribel León Cruz, presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado; la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el general Martín Jaramillo Barrios, comandante de la 23 Zona Militar; el general Raúl Martínez González, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Alfonso Sánchez García, presidente municipal de Tlaxcala, y funcionarios estatales y del sector educativo.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

SMyT refuerza seguridad vial con capacitación a policías municipales y estatales

La Redacción -
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) llevó a cabo una jornada de capacitación para elementos de Seguridad Pública de Zitlaltépec y para agentes...

PRI propone iniciativa para no reprimir protestas en Puebla; Morena le recuerda matanzas del 68 y 71

Efraín Núñez -
La discusión parlamentaria en el Congreso del Estado escaló este jueves luego de que la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara,...

Meta de la Comuna de Puebla que en 2030 disminuyan un 50% los embarazos en niñas

Patricia Méndez -
La Comuna de Puebla dio paso a la creación de un grupo de trabajo que tiene como fin disminuir en un 50 por ciento...

Más noticias

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Cae el capo que ordenó matar a Carlos Manzo

La Jornada -
El gabinete de seguridad detuvo la tarde del martes a Jorge Armando N., El Licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales y uno...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025