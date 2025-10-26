Sábado, octubre 25, 2025
Gobierno de la capital atiende vialidades con trabajos de renivelación de adoquines

La Redacción

Para mantener en óptimas condiciones las calles del municipio y favorecer una movilidad segura, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Alfonso Sánchez García, llevó a cabo trabajos de renivelación de adoquines en la esquina de la calle 1 de Mayo con Ignacio Zaragoza, en el centro de la capital tlaxcalteca.

Estas labores, realizadas por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tienen como finalidad mejorar la superficie de rodamiento, garantizar un tránsito fluido y prevenir afectaciones tanto en la circulación vehicular como en el desplazamiento peatonal.

Para el gobierno municipal, la atención continua a las calles representa dar mantenimiento permanente y mejorar la calidad de vida de quienes diariamente caminan, conducen, trabajan y viven en la capital.

De esta manera, el ayuntamiento de Tlaxcala continuará con este programa permanente de rehabilitación y bacheo, mediante intervenciones oportunas y efectivas en distintas zonas de la ciudad.

