Gobierno de Huamantla redobla esfuerzos para reducir contagios por Covid–19

El gobierno municipal de Huamantla, que encabeza el alcalde Jorge Sánchez Jasso, redobla esfuerzos para evitar la propagación del Covid–19, por ello este miércoles llevó a cabo la termonebulización de espacios públicos, principalmente donde se da la mayor concentración de personas, a pesar de la medida de quedarse en casa y solo salir en caso de ser necesario.

Estas acciones tienen como objetivo realizar un proceso de desinfección y reducir al mínimo los microrganismos que se encuentran en el medio ambiente y en espacios comunales ante la contingencia que se vive actualmente.

Sánchez Jasso informó que en una primera etapa los trabajos de termonebulización iniciaron en la calle Aldama, esquina con Allende, hasta llegar a Morelos y subir para reincorporarse sobre calle Juárez, ingresando al andador San Luis para regresar a la calle Juárez y concluir en la esquina de Zaragoza.

Estos trabajos dieron inicio a las 9 de la mañana y concluyeron a las 11 horas, por ello se pide a los locatarios y comerciantes no abrir hasta después de esa hora y a la ciudadanía en general no salir de sus viviendas o bien no pasar por esas vialidades; si bien el producto no es dañino y está autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por su seguridad se pide no transitar por esas zonas.

Cabe mencionar que por estos trabajos hubo cierre de las vialidades desde las 8 de la mañana y hasta el término del proceso de termonebulización, por lo que se pide extremar precauciones y hacer uso de vías alternas.