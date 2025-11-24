Lunes, noviembre 24, 2025
Gobierno de Alfonso Sánchez se suma a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género

La Redacción

El gobierno de Alfonso Sánchez García se sumará partir del próximo 25 de noviembre a las actividades por los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una jornada internacional que busca visibilizar y erradicar todas las formas de agresión hacia mujeres y niñas.

Con este arranque, la administración municipal, a través del Instituto Municipal de la Mujer, avanza en la construcción de entornos seguros, igualitarios y libres de violencia en favor del sector femenino.

Los eventos programados buscan fortalecer la cultura de la denuncia y la prevención, así como a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer y atender oportunamente cualquier manifestación de violencia.

Como parte de las actividades, se desarrollarán dinámicas informativas, talleres y acciones de proximidad social dirigidas a concientizar a la población sobre los tipos de violencia, los mecanismos de apoyo y los servicios disponibles para quienes requieran acompañamiento.

La jornada iniciará este martes 25, con un taller impartido por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y que tendrá sede en el IMM, ubicado en Bulevar Leonarda Gómez Blanco, número 19, colonia Adolfo López Mateos, que abordará el tema “Palabras que dejan huella”.

Estos 16 Días de Activismo representan una oportunidad para impulsar la colaboración entre dependencias, organizaciones civiles y ciudadanía, con el propósito de generar estrategias más eficientes en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia de género.

