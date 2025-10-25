Sábado, octubre 25, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gobierno de Alfonso Sánchez rescata La Ocotera y devuelve a las familias un espacio verde y seguro

La Redacción

En una acción más para recuperar espacios naturales que favorezcan el bienestar de las familias capitalinas, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García supervisó los trabajos de rehabilitación integral del área natural La Ocotera, en la comunidad de San Diego Metepec, un sitio que por años había permanecido en el abandono y hoy recobra vida.

- Anuncio -

Durante 15 días de intensa labor, una brigada de 15 elementos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se dio a la tarea de podar el césped, retirar maleza, árboles caídos y más de media tonelada de basura, además de rehabilitar los senderos y el módulo de baños.

Las acciones permitieron devolver funcionalidad y seguridad al 100 por ciento a este pulmón natural de la capital, donde antes era imposible transitar debido al deterioro y la acumulación de desechos.

Al recorrer el área, Sánchez García destacó que “recuperar un espacio público es también recuperar la confianza de la gente”, y subrayó que La Ocotera ahora vuelve a ser un punto de encuentro familiar, de convivencia y respeto por la naturaleza.

- Advertisement -

Con esta intervención, la primera rehabilitación integral registrada en este lugar, el gobierno municipal de Tlaxcala avanza en su labor por recuperar espacios más limpios y seguros.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Color, tradición y alegría llenan las calles de Tlaxcala con el desfile de “La Feria de Ferias 2025”

La Redacción -
Con un ambiente de fiesta, color y orgullo tlaxcalteca, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el tradicional Desfile de Feria Tlaxcala 2025, un evento...

Inicia Jornada de Cirugías de Cataratas y de mínima invasión

La Redacción -
Con el firme compromiso de seguir transformando el sistema de salud y mejorar la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, la gobernadora Lorena...

Arranca gobierno del estado entrega de la tercera etapa de C2 municipales

La Redacción -
El Gobierno del Estado, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), inició la entrega de la tercera etapa de...

Más noticias

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Pese al alto el fuego, el hambre persiste en la franja de Gaza

La Jornada -
Ginebra. El hambre no disminuyó desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamas e Israel, que entró en vigor la semana...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025