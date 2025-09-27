Gobierno de Alfonso Sánchez refuerza acciones en infraestructura y servicios públicos de la capital

A fin de garantizar a las familias de la capital un entorno más seguro, funcional y digno, el Gobierno Municipal Tlaxcala, que encabeza el presidente Alfonso Sánchez García, fortaleció esta semana las acciones de obra y servicios públicos, con reparación de rejillas, atención a zonas con baches, limpieza, poda y arreglo de luminarias en lugares de alta afluencia.

Así que, durante la última semana, en el ámbito de infraestructura, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano reforzó la rejilla pluvial del bulevar Guillermo Valle, así como de la calle Porfirio Díaz y llevó a cabo labores de bacheo en las calles Ribera del Zahuapan, Politécnico Nacional y Miguel N. Lira, además de atender de manera inmediata la reparación de un deslizamiento de tierra en el bulevar Beatriz Paredes.

De igual manera, la Dirección de Servicios Públicos desarrolló una faena integral en la comunidad de Tlapancalco y San Isidro, donde se realizaron tareas de desrame, limpieza general, poda y reparación de luminarias. Estas intervenciones permiten recuperar la imagen urbana y mejorar la seguridad y la convivencia en espacios comunes.

Un esfuerzo destacado se llevó a cabo en el Parque “La Ocotera”, en San Diego Metepec, que durante años permaneció prácticamente en abandono. Personal municipal ejecutó labores de desrame y limpieza general, con lo que se busca rescatar este importante punto de encuentro para los vecinos, corredores y familias que acostumbran pasear con sus mascotas.

Finalmente, el Gobierno de Tlaxcala ejecutó una jornada de derribo de árboles en el bulevar que conecta con la carretera federal Puebla–Tlaxcala, como medida preventiva ante el alto riesgo de caída. También llevó a cabo una jornada intensiva de poda en las calles Miguel de Lardizábal y Uribe y en Ignacio Allende.

Con estas acciones, la administración de Alfonso Sánchez García realiza una labor preventiva en la ciudad, con lo que garantiza la seguridad de las personas y el cuidado del entorno urbano.