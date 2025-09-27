Viernes, septiembre 26, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gobierno de Alfonso Sánchez refuerza acciones en infraestructura y servicios públicos de la capital

La Redacción

A fin de garantizar a las familias de la capital un entorno más seguro, funcional y digno, el Gobierno Municipal Tlaxcala, que encabeza el presidente Alfonso Sánchez García, fortaleció esta semana las acciones de obra y servicios públicos, con reparación de rejillas, atención a zonas con baches, limpieza, poda y arreglo de luminarias en lugares de alta afluencia.

- Anuncio -

Así que, durante la última semana, en el ámbito de infraestructura, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano reforzó la rejilla pluvial del bulevar Guillermo Valle, así como de la calle Porfirio Díaz y llevó a cabo labores de bacheo en las calles Ribera del Zahuapan, Politécnico Nacional y Miguel N. Lira, además de atender de manera inmediata la reparación de un deslizamiento de tierra en el bulevar Beatriz Paredes.

De igual manera, la Dirección de Servicios Públicos desarrolló una faena integral en la comunidad de Tlapancalco y San Isidro, donde se realizaron tareas de desrame, limpieza general, poda y reparación de luminarias. Estas intervenciones permiten recuperar la imagen urbana y mejorar la seguridad y la convivencia en espacios comunes.

Un esfuerzo destacado se llevó a cabo en el Parque “La Ocotera”, en San Diego Metepec, que durante años permaneció prácticamente en abandono. Personal municipal ejecutó labores de desrame y limpieza general, con lo que se busca rescatar este importante punto de encuentro para los vecinos, corredores y familias que acostumbran pasear con sus mascotas.

- Advertisement -

Finalmente, el Gobierno de Tlaxcala ejecutó una jornada de derribo de árboles en el bulevar que conecta con la carretera federal Puebla–Tlaxcala, como medida preventiva ante el alto riesgo de caída. También llevó a cabo una jornada intensiva de poda en las calles Miguel de Lardizábal y Uribe y en Ignacio Allende.

Con estas acciones, la administración de Alfonso Sánchez García realiza una labor preventiva en la ciudad, con lo que garantiza la seguridad de las personas y el cuidado del entorno urbano.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Anuncia Secretaría de Cultura a ganadores del Concurso de Composición “Canción a Tlaxcala 500 Años”

La Redacción -
La Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala anunció a los ganadores del Concurso de Composición “Canción a Tlaxcala 500 Años”, certamen convocado en...

Tlaxcala está a la vanguardia nacional en seguridad vial y educación aplicada

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso en marcha el primer Centro de Dictámenes Vehiculares del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), único en...

Entregan la Cartilla de Derechos de las Mujeres a estudiantes de secundaria en Tlaxcala

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros acompañada de la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, encabezó el...

Más noticias

Crecen llamados para que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años

La Jornada -
Nueva York. En sus 80 años de historia, las Naciones Unidas nunca han tenido una mujer como secretaria general, un hecho que algunos líderes...

Corte revoca amparos contra Ley Minera de AMLO; ministros ponderan “rectoría del Estado”

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves dos amparos en contra la reforma de mayo del...

Que Adán Augusto “aclare” si recibió más de 79 mdp de empresas fantasma: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Ante las versiones de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López recibió más de 79 millones de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025