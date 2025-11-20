Jueves, noviembre 20, 2025
Gobierno de Alfonso Sánchez pone en marcha “Jornadas Municipales por la Paz” en Tepehitec

La Redacción

El gobierno de Alfonso Sánchez García llevó a cabo la tarde de este miércoles la primera edición de las “Jornadas Municipales por la Paz” en la comunidad de Tepehitec, una estrategia de mejoramiento integral que recuperó la cancha de básquetbol de esta localidad con diversas acciones de limpieza, poda y alumbrado.

En esta ocasión, el alcalde estuvo presente para saludar a las y los vecinos, escucharlos de forma directa y constatar los avances de los trabajos de mejora y embellecimiento.

Durante el recorrido, recibió solicitudes específicas —principalmente relacionadas con el alumbrado público y el desazolve— y refrendó su compromiso de extender estos beneficios a otras áreas de Tepehitec y de la capital.

En tanto, las brigadas de diversas áreas del ayuntamiento, encabezadas por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabajaron de manera coordinada para entregar resultados visibles y de impacto inmediato.

Durante esta jornada, las brigadas realizaron limpieza general, deshierbe, poda, retiro de basura, desazolve y rehabilitación de luminarias. Estos trabajos forman parte de la estrategia municipal para mejorar el entorno urbano y fomentar la convivencia, construyendo así espacios más seguros para las familias.

Al final, áreas de la administración como la Dirección de Seguridad Pública, el Instituto Municipal de la Mujer, entre otras, compartieron información con las y los vecinos para acercar más estas instancias a las necesidades ciudadanas.

Estas Jornadas Municipales por la Paz, impulsadas desde la visión del alcalde de trabajar cerca de la ciudadanía, se suman a otras acciones que el ayuntamiento ha mantenido en Tepehitec, como operativos de seguridad, mantenimiento de calles, actividades deportivas y culturales.

Finalmente, el alcalde anunció que este esquema de faenas y actividades comunitarias continuará en otras comunidades y se priorizarán las zonas con mayores peticiones ciudadanas y necesidades en servicios públicos.

