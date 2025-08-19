Gobierno de Alfonso Sánchez impulsa capacitación con farmacias vivas para emprendedores de la capital

Para fortalecer las oportunidades de desarrollo entre la ciudadanía, el gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, anunció la realización del Taller de Capacitación en Farmacias Vivas, dirigido a emprendedores, productores y público interesado en ampliar sus conocimientos en el manejo y aprovechamiento de plantas medicinales.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 22 de agosto a las 9 horas, en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), con dirección en calle Leonarda Gómez Blanco, número 19, colonia Adolfo López Mateos, y será impartida por el especialista Cecilio Ávila, del Colegio de Posgrados de Chapingo, institución reconocida por su experiencia en investigación agrícola y formación profesional.

Con una duración de seis horas, el taller forma parte de las acciones que impulsa el ayuntamiento capitalino, a través de la Dirección de Economía y Emprendimiento Social, así como el IMM, para fomentar la innovación y el autoempleo en la capital, lo que fortalece así la economía local a partir de conocimientos sustentables y prácticas tradicionales con visión moderna.

Durante esta capacitación, los participantes podrán adquirir conocimientos básicos de herbolaria y conocer 150 especies de plantas medicinales, su uso terapéutico y tradicional, así como su acción farmacológica y datos clínicos.

Para mayores informes e inscripciones, las y los interesados pueden llamar al número telefónico 220 121 26 69 de la Dirección de Economía y Emprendimiento Social o al 246 46 6 64 56 del IMM.

De esta manera, el gobierno municipal de Tlaxcala genera espacios de capacitación que brindan herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida y abrir nuevas oportunidades de negocio.