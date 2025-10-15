Gobierno de Alfonso Sánchez García aporta mensaje histórico a la cápsula del tiempo de Tlaxcala

El gobierno de Alfonso Sánchez García dejó su huella en la historia al contribuir con valiosos testimonios para la cápsula del tiempo que será abierta en el año 2075, gesto simbólico que permitirá a las generaciones futuras conocer parte del legado cultural, social y gubernamental de la capital.

En representación del ayuntamiento de Tlaxcala, el secretario Víctor Hugo Gutiérrez Morales participó en la ceremonia de sellado de la cápsula, en la que fue incluida una carta dirigida a los ciudadanos del futuro, una fotografía oficial del cabildo y una réplica del manuscrito de Glasgow del siglo XVI, documento que refleja la riqueza histórica y el espíritu de identidad que distingue a Tlaxcala.

La colocación de esta cápsula, frente a la Antimonumenta del bulevar Guillermo Valle, formó parte del cierre de los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad, en un acto conjunto entre el gobierno del estado de Tlaxcala, la Secretaría de Turismo, el Archivo General e Histórico del Estado y el Ayuntamiento de Tlaxcala, instituciones unidas en la misión de preservar la memoria colectiva.

Al encabezar el acto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que este proyecto representa un mensaje de amor, orgullo y esperanza. En su intervención, depositó una figura del Hombre Pájaro inspirada en los murales de Cacaxtla, símbolo de libertad y sabiduría.

Asimismo, la directora del Archivo General e Histórico del Estado, Mayra Vázquez Velázquez subrayó la trascendencia del momento y el valor histórico que tendrá este legado dentro de medio siglo.

En el interior de la cápsula fueron resguardadas cartas, artesanías, trajes y máscaras de huehues, un bastón de mando y documentos que reflejan la vida cotidiana y los retos superados por la sociedad tlaxcalteca de 2025.

El acto contó con la presencia de Maribel León Cruz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Fanny Margarita Amador Montes, magistrada presidenta del TSJE; Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno; Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo; Karen Álvarez Villeda, titular de la Secretaría de Cultura, y diversos integrantes del gabinete estatal y municipal.