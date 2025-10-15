Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gobierno de Alfonso Sánchez García aporta mensaje histórico a la cápsula del tiempo de Tlaxcala

La Redacción

El gobierno de Alfonso Sánchez García dejó su huella en la historia al contribuir con valiosos testimonios para la cápsula del tiempo que será abierta en el año 2075, gesto simbólico que permitirá a las generaciones futuras conocer parte del legado cultural, social y gubernamental de la capital.

- Anuncio -

En representación del ayuntamiento de Tlaxcala, el secretario Víctor Hugo Gutiérrez Morales participó en la ceremonia de sellado de la cápsula, en la que fue incluida una carta dirigida a los ciudadanos del futuro, una fotografía oficial del cabildo y una réplica del manuscrito de Glasgow del siglo XVI, documento que refleja la riqueza histórica y el espíritu de identidad que distingue a Tlaxcala.

La colocación de esta cápsula, frente a la Antimonumenta del bulevar Guillermo Valle, formó parte del cierre de los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad, en un acto conjunto entre el gobierno del estado de Tlaxcala, la Secretaría de Turismo, el Archivo General e Histórico del Estado y el Ayuntamiento de Tlaxcala, instituciones unidas en la misión de preservar la memoria colectiva.

Al encabezar el acto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que este proyecto representa un mensaje de amor, orgullo y esperanza. En su intervención, depositó una figura del Hombre Pájaro inspirada en los murales de Cacaxtla, símbolo de libertad y sabiduría.

- Advertisement -

Asimismo, la directora del Archivo General e Histórico del Estado, Mayra Vázquez Velázquez subrayó la trascendencia del momento y el valor histórico que tendrá este legado dentro de medio siglo.

En el interior de la cápsula fueron resguardadas cartas, artesanías, trajes y máscaras de huehues, un bastón de mando y documentos que reflejan la vida cotidiana y los retos superados por la sociedad tlaxcalteca de 2025.

El acto contó con la presencia de Maribel León Cruz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Fanny Margarita Amador Montes, magistrada presidenta del TSJE; Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno; Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo; Karen Álvarez Villeda, titular de la Secretaría de Cultura, y diversos integrantes del gabinete estatal y municipal.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Paro indefinido en el Tecnológico de Tehuacán, alumnos exigen rendición de cuentas y mejor infraestructura

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán iniciaron un paro indefinido de actividades, para exigir que se mejoren las condiciones de la institución, pues señalan...

Determina SCJN que jueces no podrán reducir condenas de sentenciados por feminicidio

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio alegando su derecho a la...

Alerta en Puebla: Pronostican lluvias hoy y mañana por fenómenos meteorológicos

Yadira Llaven Anzures -
El estado de Puebla se encuentra bajo alerta ante el pronóstico de lluvias puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm) en sus regiones norte y...

Más noticias

Determina SCJN que jueces no podrán reducir condenas de sentenciados por feminicidio

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio alegando su derecho a la...

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Confirma Trump que autorizó a la CIA operar en Venezuela

La Jornada -
La Redacción, Afp, Europa Press Washington. El presidente Donald Trump confirmó este miércoles los reportes de que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025