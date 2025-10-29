Gobierno de Alfonso Sánchez fortalece la promoción turística digital con la plataforma Andar MX

Como parte de las acciones para fortalecer la promoción turística de la capital y posicionarla como un destino moderno y competitivo, el Ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Coordinación de Turismo, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos.

La reunión, celebrada en el Restaurante Maíz Pinto, tuvo como anfitrión al chef Gerardo Sánchez, y reunió a empresarios, restauranteros, hoteleros y guías turísticos, quienes conocieron las herramientas de esta nueva plataforma digital que permitirá crear perfiles empresariales, promocionar servicios y vender experiencias en línea a nivel nacional e internacional.

El coordinador de Turismo, Jesús Fragoso Mendoza, refirió que la plataforma Andar MX tiene como propósito integrar y visibilizar los principales atractivos de la ciudad, mediante una estrategia de alto impacto mundial.

De esta manera, el gobierno municipal de Tlaxcala fortalece un modelo de turismo digital, sostenible y con identidad, que fortalece la imagen de la capital como un destino atractivo.