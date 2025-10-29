Martes, octubre 28, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gobierno de Alfonso Sánchez fortalece la promoción turística digital con la plataforma Andar MX

La Redacción

Como parte de las acciones para fortalecer la promoción turística de la capital y posicionarla como un destino moderno y competitivo, el Ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Coordinación de Turismo, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos.

- Anuncio -

La reunión, celebrada en el Restaurante Maíz Pinto, tuvo como anfitrión al chef Gerardo Sánchez, y reunió a empresarios, restauranteros, hoteleros y guías turísticos, quienes conocieron las herramientas de esta nueva plataforma digital que permitirá crear perfiles empresariales, promocionar servicios y vender experiencias en línea a nivel nacional e internacional.

El coordinador de Turismo, Jesús Fragoso Mendoza, refirió que la plataforma Andar MX tiene como propósito integrar y visibilizar los principales atractivos de la ciudad, mediante una estrategia de alto impacto mundial.

De esta manera, el gobierno municipal de Tlaxcala fortalece un modelo de turismo digital, sostenible y con identidad, que fortalece la imagen de la capital como un destino atractivo.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil

La Jornada -
Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental...

‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años

La Jornada -
Ap y Xinhua Kingston, Jamaica.  Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso...

Informa SICT de 33 cierres en carreteras por movilizaciones de productores agrarios

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), informó en un comunicado el cierre de al menos 33 carreteras en diferentes...

Más noticias

Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil

La Jornada -
Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental...

‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años

La Jornada -
Ap y Xinhua Kingston, Jamaica.  Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso...

Informa SICT de 33 cierres en carreteras por movilizaciones de productores agrarios

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), informó en un comunicado el cierre de al menos 33 carreteras en diferentes...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025